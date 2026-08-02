Capital Humano ratificó que deberá garantizarse el 75% de las clases

El Gobierno recordó que la educación es un servicio esencial y aseguró que supervisará el cumplimiento de la prestación mínima durante la medida de fuerza convocada por CTERA.
A horas del paro nacional docente previsto para este lunes 3 de agosto, el Ministerio de Capital Humano ratificó que deberá garantizarse el 75% de la prestación habitual del servicio educativo en todo el país. La decisión fue tomada en una reunión del Consejo Federal de Educación y busca dar cumplimiento a la Ley 27.802, que declara a la educación como servicio esencial.
La resolución fue impulsada por la Secretaría de Educación, encabezada por Carlos Torrendel, y establece que el Poder Ejecutivo Nacional supervisará el cumplimiento de la normativa durante la jornada de protesta. Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello afirmaron que la medida apunta a "resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas".
Del encuentro participaron autoridades educativas nacionales y provinciales, que coordinaron acciones para garantizar la continuidad del dictado de clases y articular los mecanismos de inspección durante el paro convocado por CTERA. La huelga fue anunciada por el gremio tras denunciar la falta de diálogo con el Gobierno para avanzar en una nueva negociación salarial.
La medida de fuerza tendrá una duración de 24 horas y coincidirá con el regreso a las aulas en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, además de Chaco y Santiago del Estero. CTERA también reclama la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un mayor presupuesto para el sistema educativo.
El funcionamiento de las escuelas dependerá del nivel de adhesión que tenga el paro en cada provincia y en cada establecimiento. Si bien la convocatoria es nacional y alcanza a los niveles inicial, primario y secundario, no todas las instituciones suspenderán sus actividades, por lo que la jornada podría desarrollarse con distintos niveles de normalidad según cada distrito.
En paralelo, los gremios docentes de la CGT resolvieron llevar adelante un plan de lucha con clases informativas y sin interrupción de actividades. Mientras tanto, el Gobierno nacional anunció que realizará inspecciones para controlar el cumplimiento de la prestación mínima del 75%, en un escenario de incertidumbre para millones de familias que esperan conocer cómo será el inicio de la semana escolar.
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