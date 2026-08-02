Capital Humano ratificó que deberá garantizarse el 75% de las clases

La medida del paro docente regirá desde este lunes 3 de agosto.

¿Habrá clases este lunes?

El funcionamiento de las escuelas dependerá del nivel de adhesión que tenga el paro en cada provincia y en cada establecimiento. Si bien la convocatoria es nacional y alcanza a los niveles inicial, primario y secundario, no todas las instituciones suspenderán sus actividades, por lo que la jornada podría desarrollarse con distintos niveles de normalidad según cada distrito.

En paralelo, los gremios docentes de la CGT resolvieron llevar adelante un plan de lucha con clases informativas y sin interrupción de actividades. Mientras tanto, el Gobierno nacional anunció que realizará inspecciones para controlar el cumplimiento de la prestación mínima del 75%, en un escenario de incertidumbre para millones de familias que esperan conocer cómo será el inicio de la semana escolar.