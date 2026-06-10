Causa Maradona: declararán Víctor Stinfale y Mariano Perroni

Cuando entró a la habitación del paciente, Luque le dijo que "le iba a cagar la carrera", a lo que Víctor le contestó: "No, te voy a tirar por la ventana".

Después le aseguró a Maradona que sería atendido por otros profesionales, pero el deportista rechazó su idea y arremetió: "No, a mí me opera Luque".

Stinfale insistió en que Luque no estaba a la altura para realizar el procedimiento en la cabeza de Maradona y que parecía más un "fan" de Diego, mientras que mencionó: "Lo descuidaron porque trataron una cuestión referida al alcohol y no al corazón, que era lo que correspondía".

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Por otro lado, Perroni, uno de los ocho acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, comparecerá por primera vez y contestará preguntas de las partes.

El coordinador de los enfermeros perteneciente a la empresa de cuidados domiciliarios Medidom formaba parte del grupo de WhatsApp "Tigre", un chat integrado por el médico clínico Pedro Di Spagna; los acusados Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid; el neurólogo Jorge Macía; el kinesiólogo Nicolás Parente; los administrativos de la cobertura médica privada Enrique Barrio y Germán Dornelli; y los enfermeros Tamara Mansilla, Cinthya Córdoba, Aldo Arnez Zenteno, Daiana Cáceres y Roxana Tomaselli.