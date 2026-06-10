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Causa Maradona: declararán Víctor Stinfale y Mariano Perroni

El empresario y abogado, junto con el jefe de enfermeros fue citados a declarar en una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

El empresario y abogado, Víctor Stinfale, y el jefe de enfermeros acusado, Mariano Perroni, declararán este jueves en el juicio por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Diego Armando Maradona.

Fuentes judiciales informaron que Stinfale fue citado por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren para testificar desde las 10 ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro.

El letrado prestó testimonio en el primer debate, anulado por el documental de la ex magistrada Julieta Makintach, y consignó que el neurocirujano Leopoldo Luque "era el médico de confianza de Maradona".

Cuando entró a la habitación del paciente, Luque le dijo que "le iba a cagar la carrera", a lo que Víctor le contestó: "No, te voy a tirar por la ventana".

Después le aseguró a Maradona que sería atendido por otros profesionales, pero el deportista rechazó su idea y arremetió: "No, a mí me opera Luque".

Stinfale insistió en que Luque no estaba a la altura para realizar el procedimiento en la cabeza de Maradona y que parecía más un "fan" de Diego, mientras que mencionó: "Lo descuidaron porque trataron una cuestión referida al alcohol y no al corazón, que era lo que correspondía".

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Por otro lado, Perroni, uno de los ocho acusados por la muerte de Diego Armando Maradona, comparecerá por primera vez y contestará preguntas de las partes.

ADEMÁS: Causa Maradona: un médico sostuvo que Diego "hacía lo que quería"

El coordinador de los enfermeros perteneciente a la empresa de cuidados domiciliarios Medidom formaba parte del grupo de WhatsApp "Tigre", un chat integrado por el médico clínico Pedro Di Spagna; los acusados Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid; el neurólogo Jorge Macía; el kinesiólogo Nicolás Parente; los administrativos de la cobertura médica privada Enrique Barrio y Germán Dornelli; y los enfermeros Tamara Mansilla, Cinthya Córdoba, Aldo Arnez Zenteno, Daiana Cáceres y Roxana Tomaselli.

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