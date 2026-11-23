El equipo liderado por el astrofísico Richard Anslow estudió los primeros 500 millones de años de historia terrestre. Durante ese período, los cometas podían transportar cianuro de hidrógeno, una sustancia capaz de intervenir en reacciones químicas que producen componentes relacionados con aminoácidos, azúcares, lípidos y bases nitrogenadas.

La principal dificultad aparecía durante el impacto. Según las simulaciones, los cometas más pequeños podían fragmentarse o explotar antes de alcanzar el suelo. Los de mayor tamaño tenían más posibilidades de llegar a la superficie, pero la temperatura y la energía liberadas durante la colisión podían destruir buena parte de sus moléculas orgánicas.

Al referirse a la hipótesis de que los cometas hubieran sido una fuente estable de ingredientes para la vida, Anslow sostuvo: “Es una idea romántica, pero nuestros resultados sugieren que es sumamente improbable”.

Los investigadores aclararon que no descartan que algunos materiales procedentes del espacio hayan llegado a la Tierra. Su conclusión se concentra en un mecanismo específico: la posibilidad de que el cianuro de hidrógeno sobreviviera intacto a un impacto cometario y quedara depositado en cantidades suficientes para intervenir en procesos químicos posteriores.

Para que ese proceso pudiera ocurrir, los cometas debían ingresar a una velocidad inferior a la habitual y seguir una trayectoria muy rasante. Además, el compuesto tenía que permanecer concentrado en una zona determinada durante el tiempo suficiente para participar en otras reacciones.

La dispersión en grandes masas de agua también representaba un obstáculo, ya que podía reducir rápidamente la concentración de la sustancia.

Anslow resumió la dificultad con otra comparación: “Tendría que ser un suceso de uno entre un millón”. Según explicó, no alcanzaba con que el impacto ocurriera a la velocidad y el ángulo adecuados; también era necesario que las reacciones químicas posteriores se desarrollaran en un período breve.

A estas limitaciones se sumaba que la cantidad de impactos cometarios disminuyó con rapidez después de la formación del planeta, lo que redujo las oportunidades de que se produjera una combinación favorable de condiciones.

El estudio también comparó las condiciones de la Tierra, Marte y Venus para determinar en cuál de estos planetas los cometas podrían haber depositado cianuro de hidrógeno en concentraciones útiles.

Los resultados ubicaron a Marte en una posición más favorable. Según las estimaciones del equipo, el planeta rojo registró 1.061 impactos potencialmente capaces de dejar esa molécula en concentraciones adecuadas. En comparación, la Tierra habría tenido 189 y Venus, 53.

La diferencia se explica, en parte, por las características físicas de cada planeta. Marte tiene menor gravedad que la Tierra, por lo que los cometas podrían alcanzar su superficie a velocidades medias más bajas. Además, su atmósfera es mucho más tenue, una condición que puede facilitar el paso de estos cuerpos y reducir algunos de los efectos de su ingreso.

De todos modos, los investigadores aclararon que estas cifras corresponden a escenarios modelados y no constituyen un registro histórico exacto ni una prueba de que haya existido vida en Marte.

“Sería poco probable que sucediera en la Tierra y no en Marte”, señaló Anslow. También planteó la posibilidad de que ese mecanismo no haya ocurrido en ninguno de los dos planetas.

Los resultados no resuelven cómo aparecieron los primeros componentes químicos vinculados con la vida, pero permiten revisar el papel que pudieron desempeñar los cuerpos celestes.

Entre las alternativas se encuentra la participación de los asteroides, que impactaron la Tierra con mayor frecuencia que los cometas. También se estudia la posibilidad de que algunos compuestos prebióticos se hayan formado directamente en el planeta, mediante reacciones químicas en la superficie, la atmósfera o los océanos.

La investigación, por lo tanto, no descarta que los materiales extraterrestres hayan contribuido a la química de la Tierra primitiva. Cuestiona, en cambio, que los cometas hayan podido entregar directamente grandes cantidades de cianuro de hidrógeno intacto y en condiciones adecuadas para favorecer el surgimiento de la vida.