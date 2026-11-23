En el documento, también hicieron hincapié en el impacto de la ludopatía sobre los jóvenes y sus familias. “Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran. En los casos más dolorosos, también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio”, alertaron.

La carta incluyó además una referencia a la reciente visita del papa León XIV a la Argentina. Los integrantes del Episcopado recuperaron una de sus primeras expresiones durante el mensaje que brindó en el Palacio Libertad: “Es un soplo la vida… pero perdura el bien”.

A partir de esa frase, sostuvieron que cuidar a las nuevas generaciones exige adoptar medidas que pongan el bienestar colectivo por encima de los intereses individuales. En ese sentido, insistieron en que el Congreso debe dar una respuesta frente al crecimiento de las apuestas y sus consecuencias.

“Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”, enfatizaron.

Asimismo, remarcaron que la falta de debate no puede convertirse en una respuesta frente a esta problemática y reclamaron que los legisladores definan públicamente su postura. “Cuando está en juego la vida, la indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias. Hoy tienen la oportunidad y la responsabilidad de dar una respuesta a nuestra sociedad”, concluyeron.

La carta fue firmada por Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la institución.