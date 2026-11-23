La Conferencia Episcopal Argentina advirtió sobre las consecuencias de la ludopatía en niños y jóvenes y pidió que el proyecto, aprobado por Diputados hace dos años, no pierda estado parlamentario. El Senado lo debatirá el próximo jueves 26 de noviembre.
La Conferencia Episcopal Argentina reclamó al Senado que avance con urgencia en el tratamiento del proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, una iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados, pero que todavía permanece pendiente en la Cámara alta.
A través de una carta abierta dirigida a los legisladores, la Comisión Ejecutiva del Episcopado advirtió sobre las consecuencias de las apuestas online en niños, adolescentes y jóvenes, y pidió que la iniciativa no pierda estado parlamentario, ante la posibilidad de que su vigencia venza en los próximos días.
El reclamo se conoció luego de que el Senado resolviera incorporar el proyecto al temario de la sesión del jueves 26 de noviembre. La decisión se tomó el jueves pasado, cuando la Cámara rechazó una propuesta del bloque justicialista para tratarlo de inmediato, pero aprobó por unanimidad, con 70 votos, su inclusión en la próxima sesión, incluso si llega sin dictamen de comisión.
En ese contexto, las autoridades eclesiásticas pidieron que los senadores asuman su responsabilidad y avancen con la aprobación de la iniciativa. “Les pedimos que el Senado asuma con urgencia su responsabilidad y avance en la aprobación del proyecto que ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados. La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones”, expresaron.
En el documento, también hicieron hincapié en el impacto de la ludopatía sobre los jóvenes y sus familias. “Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran. En los casos más dolorosos, también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio”, alertaron.
La carta incluyó además una referencia a la reciente visita del papa León XIV a la Argentina. Los integrantes del Episcopado recuperaron una de sus primeras expresiones durante el mensaje que brindó en el Palacio Libertad: “Es un soplo la vida… pero perdura el bien”.
A partir de esa frase, sostuvieron que cuidar a las nuevas generaciones exige adoptar medidas que pongan el bienestar colectivo por encima de los intereses individuales. En ese sentido, insistieron en que el Congreso debe dar una respuesta frente al crecimiento de las apuestas y sus consecuencias.
“Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”, enfatizaron.
Asimismo, remarcaron que la falta de debate no puede convertirse en una respuesta frente a esta problemática y reclamaron que los legisladores definan públicamente su postura. “Cuando está en juego la vida, la indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias. Hoy tienen la oportunidad y la responsabilidad de dar una respuesta a nuestra sociedad”, concluyeron.
La carta fue firmada por Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la institución.
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