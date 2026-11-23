Entre las prácticas que se destacan aparecen caminar y realizar tareas de jardinería. Ambas permiten trabajar diferentes partes del cuerpo, mejorar la movilidad y reducir el tiempo que se permanece sentado. Además, pueden adaptarse a distintas edades y condiciones físicas.

Caminar a diario es uno de los hábitos asociados a una vida más larga y saludable.

La jardinería implica movimientos como agacharse, estirarse, cavar, levantar objetos y transportar tierra. Estas acciones requieren la participación de distintos grupos musculares y pueden representar una actividad física moderada, dependiendo de la intensidad y el tiempo dedicado.

Una investigación publicada en 2023 en la revista The Lancet Planetary Health, que reunió a cerca de 300 adultos sin experiencia previa en jardinería, encontró resultados positivos entre quienes comenzaron a cultivar. Los participantes aumentaron su actividad física en aproximadamente 42 minutos semanales y consumieron cerca de un 7% más de fibra por día. También comunicaron mayores reducciones del estrés y la ansiedad.

Alimentación y vínculos sociales: otros factores para vivir más

Los estudios sobre las Zonas Azules también identificaron otros hábitos frecuentes entre sus habitantes. Uno de los principales es la alimentación, basada principalmente en legumbres, verduras, frutas, cereales integrales, tubérculos y frutos secos, con un consumo reducido de carne y productos ultraprocesados.

Las legumbres ocupan un lugar destacado por su aporte de fibra y proteínas vegetales. A esto se suma la preferencia por alimentos frescos y preparaciones caseras, que forman parte de una dieta variada.

Otro aspecto relevante es la importancia de las relaciones personales. Los vínculos familiares, las amistades y las redes de apoyo entre vecinos aparecen como características habituales de estas comunidades. Compartir comidas y mantener encuentros frecuentes contribuye al bienestar emocional.

Los vínculos sociales y el bienestar emocional también son factores importantes para la longevidad.

La gestión del estrés y la presencia de un propósito vital también forman parte de los patrones observados. Los momentos de descanso, las reuniones sociales y las actividades recreativas ayudan a construir rutinas saludables. Evitar el tabaco y limitar el consumo de alcohol son otros factores vinculados con el cuidado de la salud.

Cómo incorporar más movimiento a la rutina diaria

No es necesario cambiar por completo el estilo de vida para comenzar a sumar actividad física. Una alternativa accesible es incorporar caminatas breves durante distintos momentos del día y aumentar progresivamente su duración según las posibilidades individuales.

También se pueden reemplazar algunos traslados en vehículo por recorridos a pie, utilizar las escaleras cuando sea posible y realizar tareas domésticas que impliquen movimiento.

En el caso de la jardinería, regar las plantas, retirar hojas o cuidar una huerta permite mantenerse activo sin necesidad de grandes esfuerzos. Para las personas mayores o con dificultades de movilidad, las macetas elevadas y las pausas frecuentes pueden facilitar estas actividades.

La intensidad debe adaptarse a la edad, el estado físico y las condiciones de salud de cada persona. Quienes llevan mucho tiempo sin realizar actividad pueden comenzar con períodos cortos y aumentar gradualmente el esfuerzo.