De acuerdo con Trenes Argentinos, las modificaciones forman parte de un esquema de trabajos que se desarrolla durante el sábado 21, el domingo 22 y el lunes 23 de noviembre.

Debido a las obras, los trenes circulan con velocidad precautoria en las zonas intervenidas, lo que puede generar demoras y cancelaciones. El plan de renovación también contempla trabajos en pasos a nivel, puentes, alcantarillas y aparatos de vía, además del reemplazo de cuatro paragolpes en la terminal de Tigre.

El servicio de la línea Sarmiento

La línea Sarmiento también tendrá modificaciones durante el fin de semana largo. Desde las 14 del sábado 21 y hasta el lunes 23 inclusive, los trenes realizarán el recorrido entre Once y Castelar.

Durante ese período no habrá servicio ferroviario entre Castelar y Moreno. La medida responde a la renovación de circuitos de vía en el tramo comprendido entre San Antonio de Padua e Ituzaingó.

Según lo informado, el servicio retomará sus frecuencias habituales el martes 24, siempre que las condiciones climáticas permitan finalizar las tareas programadas.

Los pasajeros podrán consultar las novedades y los horarios actualizados a través de los canales oficiales y la aplicación de Trenes Argentinos.

Los hospitales públicos mantendrán sus guardias y áreas críticas en funcionamiento durante las 24 horas

En materia sanitaria, las guardias y las áreas críticas de los hospitales porteños permanecerán abiertas durante las 24 horas.

El SAME también continuará funcionando con normalidad y atenderá las emergencias a través de la línea 107.

En cambio, los consultorios externos, los vacunatorios, los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) y los Centros de Diagnóstico Porteños permanecerán cerrados.

La línea 147 estará habilitada entre las 8 y las 14 para brindar orientación y gestionar turnos.

La Policía de la Ciudad, los Bomberos, Defensa Civil, la Guardia de Auxilio y las áreas de Logística y Emergencias mantendrán sus servicios activos durante toda la jornada. Ante situaciones urgentes, se podrá llamar al 911 o al 103.

Las escuelas y las sedes comunales no abrirán sus puertas. Tampoco habrá atención en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la Dirección General de Rentas ni la Dirección General de Infracciones.

El Registro Civil funcionará con una guardia destinada exclusivamente a defunciones, entre las 8 y las 12. En los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta, las inhumaciones se realizarán de 7:30 a 14.

Estacionamiento, residuos y peajes

Durante el feriado no se cobrará estacionamiento medido en la Ciudad de Buenos Aires. Además, estará permitido estacionar en avenidas y calles donde habitualmente rigen restricciones de lunes a viernes, entre las 7 y las 21.

No obstante, continuarán vigentes las prohibiciones permanentes en pasajes, corredores de Metrobús, calles de convivencia, sectores junto a ciclovías y otros espacios debidamente señalizados.

La recolección de residuos se realizará de manera habitual.

Los peajes permanecerán habilitados y aplicarán las tarifas pico correspondientes al fin de semana: de 11 a 15 en dirección a la Provincia y de 17 a 21 hacia el Centro.

Las siete plantas de Verificación Técnica Vehicular (VTV) estarán cerradas. También permanecerá sin atención la sede Roca para realizar trámites vinculados con licencias de conducir, aunque la pista de aprendizaje continuará abierta.

Espacios culturales y recreativos abiertos

Quienes permanezcan en la Ciudad de Buenos Aires durante el feriado podrán visitar distintos espacios verdes y culturales.

Estarán abiertos el Jardín Botánico Carlos Thays, el Ecoparque y las reservas ecológicas Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano, además de los museos porteños, la Torre Monumental y el Planetario.

El sistema Ecobici funcionará con sus modalidades de pases intensivos, recreativos y turísticos.

Las bibliotecas públicas permanecerán cerradas, con excepción de Parque de la Estación, Casa de la Lectura y la Escritura, Reina Batata y Ricardo Güiraldes.

En cuanto a los espacios culturales, abrirán la Casa de la Cultura, el Centro Cultural 25 de Mayo, el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte y el Teatro Colón.

Por el contrario, no habrá actividad en el Complejo Teatral de Buenos Aires, el Centro Cultural San Martín ni en el Circuito de Espacios Culturales.