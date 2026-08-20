Un hombre murió por un paro cardíaco en una tradicional pizzería

Ocurrió en el local de Guerrín, ubicado en Avenida Corrientes al 1300. La víctima, de 82 años, se descompensó mientras almorzaba y cayó al piso. Falleció pese a las maniobras de RCP.
Un hombre de 82 años murió este jueves mientras almorzaba en la pizzería Güerrín, ubicada sobre la Avenida Corrientes al 1300, en la Ciudad de Buenos Aires. Según informó el SAME, sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció dentro del reconocido establecimiento gastronómico.
El episodio ocurrió alrededor de las 14:30, cuando el hombre se encontraba comiendo. De acuerdo con el testimonio de algunos presentes, comenzó a descompensarse y poco después cayó al piso. Ante la emergencia, varios clientes dieron aviso al 911 y alertaron sobre un hombre que tenía dificultades para respirar. A raíz del llamado, efectivos de la Comisaría Vecinal 1B se dirigieron hasta el lugar para asistirlo.
Una vez en la pizzería, los agentes realizaron las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de los médicos. Sin embargo, cuando el personal del SAME arribó al local, ubicado en la esquina de Avenida Corrientes y Uruguay, encontró al hombre sin signos vitales.
Los profesionales constataron su fallecimiento y, posteriormente, informaron que se trataba de un hombre de 82 años. De acuerdo con la primera evaluación médica, la causa de muerte habría sido un paro cardiorrespiratorio.
Tras el episodio, la pizzería Güerrín, uno de los locales gastronómicos más emblemáticos de la Avenida Corrientes, quedó clausurada mientras se llevaban adelante las pericias para determinar las circunstancias de lo ocurrido.
El tradicional establecimiento fue inaugurado en 1932 y, con el paso de las décadas, se convirtió en uno de los principales puntos gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires. Este jueves, su actividad quedó interrumpida por el trágico episodio ocurrido durante el horario del almuerzo.
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