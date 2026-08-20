Un hombre murió por un paro cardíaco en una tradicional pizzería

Tras el episodio, la pizzería Güerrín, uno de los locales gastronómicos más emblemáticos de la Avenida Corrientes, quedó clausurada mientras se llevaban adelante las pericias para determinar las circunstancias de lo ocurrido.

El tradicional establecimiento fue inaugurado en 1932 y, con el paso de las décadas, se convirtió en uno de los principales puntos gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires. Este jueves, su actividad quedó interrumpida por el trágico episodio ocurrido durante el horario del almuerzo.