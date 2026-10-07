León XIV en Argentina: un estudio revela cuántos tienen pensado ir a verlo durante su visita

La encuesta encontró, además, variaciones según las preferencias políticas. La intención de participar es algo menor entre quienes simpatizan con La Libertad Avanza (LLA) y los espacios de izquierda que entre los adherentes al peronismo, kirchnerismo y PRO. El informe no detalló los porcentajes correspondientes a cada fuerza.

El estudio también consultó sobre dos planteos atribuidos al pontífice. El 75,2% respaldó la existencia de controles públicos sobre la inteligencia artificial para prevenir fenómenos como la desinformación y la vigilancia masiva.

Por otra parte, el 77,4% coincidió en que el agua, los alimentos y los servicios de salud no deberían quedar sujetos a la especulación financiera. De acuerdo con el informe, ambas posiciones superan el 60% de apoyo incluso entre los simpatizantes de LLA.

Más allá del interés por la visita, la investigación permitió conocer el vínculo de los argentinos con la religión. El 95,2% realizó al menos una práctica religiosa o espiritual durante el último año, mientras que apenas el 4,8% afirmó no haber realizado ninguna.

Entre las actividades más frecuentes aparece rezar u orar, mencionada por el 76% de los encuestados. A su vez, el 60,3% manifestó hacerlo al menos una vez por semana o diariamente.

El relevamiento también registró un descenso en la identificación con el catolicismo y un crecimiento de quienes no tienen filiación religiosa. Mientras el 78% señaló que fue criado como católico, actualmente esa identificación alcanza al 60,2%. En cambio, quienes no adhieren a ninguna religión pasaron del 5,8% en la crianza al 19,3% en la actualidad.