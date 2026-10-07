León XIV en Argentina: un estudio revela cuántos tienen pensado ir a verlo durante su visita

Según una encuesta, más de cinco millones de adultos evalúan asistir al encuentro, mientras que un tercio todavía no definió si concurrirá. El relevamiento también mostró cambios en la identificación religiosa y un amplio respaldo a dos planteos sociales atribuidos al pontífice.
La visita de León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre, despierta expectativa entre una parte importante de la población. Según la Encuesta Nacional sobre Religión Vivida (ENReVi 2026), el 16,5% de los adultos tiene intención de acercarse a verlo, una cifra que representa a más de cinco millones de personas.
Al mismo tiempo, el 34% aún no decidió si participará, mientras que el 49,5% aseguró que no tiene previsto concurrir. Entre quienes sí expresaron voluntad de asistir, el 77% se identifica como católico y cerca del 11% como evangélico.
La predisposición también presenta diferencias de acuerdo con el nivel socioeconómico. Los sectores de menores ingresos registran una intención de asistencia ligeramente superior, con un 18,4%, de acuerdo con los resultados difundidos.
El relevamiento fue realizado entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre, con 2.414 casos observados y 2.092 ponderados en las 24 jurisdicciones del país. Participaron investigadores de la Universidad Católica de Córdoba, Boston College y la Universidad Católica Argentina (UCA), mientras que Zuban Córdoba y Asociados estuvo a cargo del trabajo de campo.
La encuesta encontró, además, variaciones según las preferencias políticas. La intención de participar es algo menor entre quienes simpatizan con La Libertad Avanza (LLA) y los espacios de izquierda que entre los adherentes al peronismo, kirchnerismo y PRO. El informe no detalló los porcentajes correspondientes a cada fuerza.
El estudio también consultó sobre dos planteos atribuidos al pontífice. El 75,2% respaldó la existencia de controles públicos sobre la inteligencia artificial para prevenir fenómenos como la desinformación y la vigilancia masiva.
Por otra parte, el 77,4% coincidió en que el agua, los alimentos y los servicios de salud no deberían quedar sujetos a la especulación financiera. De acuerdo con el informe, ambas posiciones superan el 60% de apoyo incluso entre los simpatizantes de LLA.
Más allá del interés por la visita, la investigación permitió conocer el vínculo de los argentinos con la religión. El 95,2% realizó al menos una práctica religiosa o espiritual durante el último año, mientras que apenas el 4,8% afirmó no haber realizado ninguna.
Entre las actividades más frecuentes aparece rezar u orar, mencionada por el 76% de los encuestados. A su vez, el 60,3% manifestó hacerlo al menos una vez por semana o diariamente.
El relevamiento también registró un descenso en la identificación con el catolicismo y un crecimiento de quienes no tienen filiación religiosa. Mientras el 78% señaló que fue criado como católico, actualmente esa identificación alcanza al 60,2%. En cambio, quienes no adhieren a ninguna religión pasaron del 5,8% en la crianza al 19,3% en la actualidad.
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