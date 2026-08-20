Revelaron de qué murió el nene de 6 años, mientras su madre permanece detenida

El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en una casa ubicada sobre Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27. Por el momento, las circunstancias que provocaron la muerte del menor no fueron determinadas.

La madre del niño, una joven de 22 años identificada como R.M., quedó detenida de manera preventiva mientras la Justicia intenta esclarecer lo sucedido.

La mujer fue detenida por orden del juez y permanece a disposición de la Justicia mientras se incorporan nuevos elementos a la causa. Los investigadores buscan determinar qué ocurrió dentro de la vivienda antes de que el menor fuera encontrado sin vida.