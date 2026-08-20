Revelaron de qué murió el nene de 6 años, mientras su madre permanece detenida

La autopsia preliminar determinó que Izán Aguirre murió por asfixia. La Justicia de San fe investiga las circunstancias del fallecimiento del menor.
Un nene de 6 años fue hallado sin vida en una vivienda de San Justo, Santa Fe, y la Justicia detuvo preventivamente a su madre mientras avanza la investigación. El menor fue identificado como Izán Aguirre y su cuerpo fue encontrado por la Policía luego de un llamado que alertó sobre una posible situación de violencia.
La autopsia preliminar realizada en la morgue judicial de Santa Fe estableció que Izán murió por asfixia, y a partir de ese resultado, los investigadores manejan como hipótesis que el menor pudo haber sufrido un ahorcamiento o un ahogamiento, aunque todavía resta determinar en qué circunstancias se produjo su muerte.
El informe forense será incorporado a la causa que lleva adelante la fiscal Daniela Montenegro y será uno de los elementos centrales para reconstruir lo ocurrido. La investigación continúa con la recolección de pruebas y la realización de distintos peritajes para establecer cómo se produjo el fallecimiento.
La Policía recibió una llamada que advertía sobre una posible situación de violencia en una vivienda del barrio Reyes, en San Justo, cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a la madre del menor con el cuerpo del nene de seis años en sus brazos.
El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en una casa ubicada sobre Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27. Por el momento, las circunstancias que provocaron la muerte del menor no fueron determinadas.
La madre del niño, una joven de 22 años identificada como R.M., quedó detenida de manera preventiva mientras la Justicia intenta esclarecer lo sucedido.
La mujer fue detenida por orden del juez y permanece a disposición de la Justicia mientras se incorporan nuevos elementos a la causa. Los investigadores buscan determinar qué ocurrió dentro de la vivienda antes de que el menor fuera encontrado sin vida.
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