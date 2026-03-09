El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil

Uno de los cambios más relevantes es bajar a los 14 años la edad de imputabilidad, junto con la implementación de un sistema de penas escalonadas. Este modelo tiene en cuenta tanto la edad del menor involucrado como las circunstancias específicas en las que se produjo el delito.

Durante las sesiones extraordinarias del 27 de febrero, el Senado dio luz verde al proyecto con 44 votos a favor y 27 en contra. De esta manera, La Libertad Avanza (LLA) consiguió una nueva victoria legislativa.

En la región, países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana establecen la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la fijan en 12. En ambos grupos de países, el abordaje de los menores que delinquen se centra en la aplicación de medidas socioeducativas orientadas a su reintegración social.

En un primer momento, el oficialismo había presentado una propuesta que ubicaba la edad de imputabilidad en 13 años. No obstante, en medio de una compleja "negociación parlamentaria" con los bloques dialoguistas, el Poder Ejecutivo aceptó elevar el límite a 14 años para destrabar el acuerdo político y asegurar los votos necesarios para la media sanción en la Cámara de Diputados.

nueva ley

Con este cambio, el Gobierno logró sumar el apoyo de aliados clave como el PRO y la UCR. Desde estos espacios consideraban que fijar el umbral en 14 años constituía un punto de consenso más firme y permitía que la normativa argentina se alineara con la legislación predominante en la mayoría de los países de América Latina.