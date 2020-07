Una familia entera decidió contagiarse de coronavirus

En diálogo con POPULAR, la mujer relató que la situación que derivó en este presente se inició el pasado 12 de junio, hace exactamente un mes, cuando uno de sus hermanos visitó su casa por primera vez desde el comienzo del aislamiento preventivo, social y obligatorio fijado desde el 20 de marzo. "Vino para traerle mercadería a nuestra mamá, Estela. El trabaja para una empresa de servicios y había pasado un montón de días sin contacto. Ese día se cuidó muchísimo, no hubo abrazos, ni besos. Estuvo apenas un ratito. Pero aunque no lo sabía, él ya era positivo aunque asintomático. Lo confirmó científicamente apenas días después, luego que lo hisoparon porque un compañero suyo del trabajo empezó a tener síntomas y él mismo tuvo un cuadro de fiebre", explicó Ayelén con preciso detalle.

Lo cierto es que ese contacto, aunque mínimo, determinó mayores cuidados para la mamá. Estela tiene 68 años y padece de Epoc, una enfermedad respiratoria que le sumaba un elemento dramático a su vulnerabilidad por la edad. "Es afiliada al PAMI. Hicimos los llamados para advertir sobre lo que había sucedido con mi hermano, el contacto con nosotros. En un momento, mandaron la ambulancia y la internaron en el Sanatorio Los Cedros de San Justo. Luego de realizarle los estudios correspondientes, mi mamá dio negativo. Casi al mismo tiempo, a mi hermano lo habían hisopado por la situación de su compañero y le dió positivo", contó la mujer.

Los detalles

La historia no termina ahí. Renzo tiene apenas 8 meses y es hijo de Ayelén. El 21 de junio tuvo fiebre y de inmediato comenzaron a moverse, llamando al teléfono 148 y otros espacios institucionales, para alertar y pedir atención. "Fuimos de urgencia al Hospital de Niños de San Justo, donde atendieron al gordo, le hicieron los estudios en medio de una situación muy compleja. El 23 tuvo resultado positivo. Y volvimos para nuestra casa para el aislamiento. Ahí fue cuando tomamos la decisión de contagiarnos todo el grupo. Lo que hicimos fue abrazar al bebé, darle besos, que por supuesto le encantan, pero esta vez con el objetivo de contagiarnos todos juntos", manifestó la mujer.

En el recorrido frenético de pedir ayuda, hablar con los operadores de las líneas telefónicas de asistencia, médicos clínicos, infectólogos y otros, la familia fue recibiendo información sobre las características de contagio del coronavirus. "Si nos cuidábamos o intentábamos hacerlo viviendo en un lugar donde compartimos espacios comunes como el baño o la cocina, nos decían que nos íbamos a contagiar igual, pero de manera escalonada. Así que lo charlamos, pensamos juntos, y optamos por contagiarnos todos en grupo. En el proceso, a mi hermana Joana le hicieron hisopado también desde la empresa para la que trabaja y dio positivo. Lo que hicimos también fue ser completamente sinceros con los vecinos o familiares. Nos encerramos en casa los once. Sólo tres tienen resultado, ocho estamos esperando. Sabemos que es positivo, tengamos o no los síntomas. En este momento, es para destacar el valor inmenso de la solidaridad de los vecinos y muchas personas que nos están dando una mano gigante, para hacernos las compras, o directamente ayudarnos con mercadería para sobrevivir. Hay muchas familias que, por una u otra razón, están tomando esta decisión. Lo hicimos a conciencia, no tuvimos otra alternativa, porque no podemos estar meses sin poder trabajar en continuo aislamiento. Es una pesadilla todo esto, que esperamos pase pronto", finalizó Ayelén.

ADEMÁS:

Los 10 municipios del GBA con más contagiados

Vecinos de Belgrano denuncian falta de agua en plena pandemia