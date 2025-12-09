Aguinaldo diciembre 2025: quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Aunque el empleador está obligado a depositar el aguinaldo hasta el 18 de diciembre, se contempla una extensión operativa de cuatro días hábiles, por lo que también podrán abonarlo hasta el 24 de diciembre, fecha que coincide con las vísperas navideñas.

Por su parte, la ANSES liquida el Sueldo Anual Complementario para jubilados, pensionados y beneficiarios de la PUAM bajo una lógica distinta a la de los trabajadores registrados. El organismo abona el medio aguinaldo de diciembre el mismo día en que se paga la prestación mensual. El cronograma se organiza según la terminación del DNI y el nivel de ingresos del beneficiario.

Las fechas de cobro suelen ubicarse entre la segunda y cuarta semana de diciembre. De todas formas, la Administración Nacional de la Seguridad Social publica un calendario detallado al inicio de cada mes, por lo que es indispensable consultarlo para confirmar el día exacto de acreditación según el tipo de haber.

Cómo se calcula el aguinaldo

El valor del SAC equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida dentro del semestre. Para la cuota de diciembre, se toman como referencia los sueldos de junio y del último mes del año. El empleador debe identificar el monto más alto entre esos recibos y dividirlo por dos para obtener el valor bruto del aguinaldo.

Existen situaciones especiales, como cuando el trabajador no prestó servicios durante todo el semestre (por ingreso posterior a julio o finalización del contrato antes de diciembre). En estos casos, la ley establece un cálculo proporcional, y el empleado recibe un monto acorde al tiempo efectivamente trabajado.