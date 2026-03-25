Una funcionaria de la Aduana argentina se quiso apropiar de un perro de una pareja de turistas

Se comenzó con la investigación, que reveló que el perro se encontraba en la casa de Barán, en lugar de haber sido trasladado a una dependencia oficial.

Tras encontrar al cachorro, las autoridades aduaneras devolvieron el animal a sus propietarios, la funcionaria fue apartada de su cargo y Gendarmería Nacional envió un expediente a la Justicia con el fin de iniciar acciones penales.