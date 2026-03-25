Una funcionaria de la Aduana argentina se quiso apropiar de un perro de una pareja de turistas

Luego de devolvérselos a sus legítimos dueño, la justicia abrió un expediente por el hecho.
Una funcionaria de la Dirección de Aduanas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Argentina, fue apartada de su cargo tras retener a un perro de una pareja extranjera y llevárselo a su casa.
El hecho ocurrió en el Puente Internacional San Roque González, que conecta Encarnación (Paraguay) con Posadas (Argentina), cuando una pareja paraguaya trató de cruzar la frontera con el animal, un perro de raza pomerania, pero no contaba con la documentación necesaria para su ingreso al país.
Ante este hecho, la funcionaria de ARCA, identificada como Cintia Beatriz Barán, procedió a incautar el cachorro, según destacó el portal de noticias paraguayo FSN. La acción es considerada irregular, pues ante este tipo de casos, lo habitual sería que el animal sea devuelto al país de origen.
El caso generó polémica cuando al día siguiente, la pareja decidió presentar una queja formal ante la Dirección de Aduanas, lo que derivó en la apertura de un sumario administrativo contra la funcionaria.
Se comenzó con la investigación, que reveló que el perro se encontraba en la casa de Barán, en lugar de haber sido trasladado a una dependencia oficial.
Tras encontrar al cachorro, las autoridades aduaneras devolvieron el animal a sus propietarios, la funcionaria fue apartada de su cargo y Gendarmería Nacional envió un expediente a la Justicia con el fin de iniciar acciones penales.
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