Las oraganizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera marcharán desde las 14 al Ministerio de Desarrollo Social para protestar en contra del ajuste a comedores.

Organizaciones agrupadas en la Unidad Piquetera (UP) marcharán esta tarde desde las 14 hacia el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el Centro porteño, y no descartan acampar en la avenida 9 de Julio en caso de no ser recibidos por funcionarios.