Video: Construyen estatua de Cristo Redentor en la frontera entre Líbano y Siria

En la localidad libanesa de Al-Qaa, cerca del límite con Siria, se instaló una estatua del Cristo Redentor que apunta a convertirse en santuario y punto de encuentro religioso.
Una estatua del Cristo Redentor fue construida en Al-Qaa, una ciudad del Líbano ubicada sobre la frontera con Siria, con el objetivo de convertirse en un espacio de peregrinación, oración y encuentro para fieles, que busca sumar un nuevo punto espiritual en una zona que históricamente estuvo atravesada por conflictos.
El proyecto contempla no solo la imagen religiosa sino también el desarrollo de un santuario y una iglesia, lo que permitiría recibir visitantes de distintos lugares. Según informaron fuentes del lugar a medios internacionales, el sitio apunta a consolidarse como referencia para comunidades cristianas de la región y para quienes buscan un espacio de recogimiento.
La ubicación elegida no es casual. Al-Qaa, un municipio cercano al límite con Siria, fue en los últimos años un punto sensible por su cercanía a zonas de conflicto. En ese contexto, la construcción de la estatua se presenta como un símbolo de fe y también de permanencia de las comunidades locales.
Quienes impulsan la obra sostienen que el lugar podría convertirse en un centro de turismo religioso, con impacto en la economía local., a partir de atraer tanto a creyentes como a visitantes interesados en el valor cultural y simbólico del sitio.
Además, la imagen del Cristo Redentor remite a otras construcciones similares en el mundo, lo que podría reforzar su visibilidad internacional. Sin embargo, por ahora el foco está puesto en su función espiritual y comunitaria.
La región fronteriza entre Líbano y Siria mantiene una realidad compleja, atravesada por desplazamientos y tensiones políticas. En ese marco, la instalación de este tipo de símbolos religiosos adquiere un significado especial para quienes viven allí.
El desarrollo del santuario y su funcionamiento como espacio abierto dependerán de las condiciones de seguridad y de la llegada de visitantes.
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