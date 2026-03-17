Video: Construyen estatua de Cristo Redentor en la frontera entre Líbano y Siria

Además, la imagen del Cristo Redentor remite a otras construcciones similares en el mundo, lo que podría reforzar su visibilidad internacional. Sin embargo, por ahora el foco está puesto en su función espiritual y comunitaria.

La región fronteriza entre Líbano y Siria mantiene una realidad compleja, atravesada por desplazamientos y tensiones políticas. En ese marco, la instalación de este tipo de símbolos religiosos adquiere un significado especial para quienes viven allí.

El desarrollo del santuario y su funcionamiento como espacio abierto dependerán de las condiciones de seguridad y de la llegada de visitantes.