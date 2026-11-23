"Esto fue premeditado porque estaba con los dos amigos que se ven en el video. Dio una vuelta con el auto, lo vio a mi hijo tomando una gaseosa, fue por detrás y los otros dos se quedaron para que mi hijo no pudiera reaccionar", denunció.

El padre también detalló la violencia de la agresión: "Ya con la primera piña quedó inconsciente y después le pegó cinco piñas más". Según explicó, los golpes estuvieron dirigidos principalmente a la cabeza, uno de ellos en la sien y los restantes en la zona de la nuca.

El joven le contó a su familia que no recuerda lo que ocurrió después del primer impacto, ya que quedó desmayado en el lugar.

Cómo sigue el estado de salud del joven agredido

Después de la golpiza, la víctima debió ser trasladada a un hospital y sometida a una tomografía debido a la pérdida de conocimiento. Actualmente se encuentra en su casa, aunque continúa con golpes, hinchazón y mareos, por lo que debe permanecer en reposo y cumplir con nuevos controles médicos.

Su familia sigue de cerca la evolución y aguarda una nueva evaluación para conocer cómo avanza su recuperación. Según explicó Pablo, las primeras 24 horas fueron las más delicadas.

Por otra parte, el hombre cuestionó que el adolescente no haya sido demorado después del ataque. De acuerdo con su relato, el agresor se retiró del lugar junto con sus dos acompañantes y recién al día siguiente la familia del joven se comunicó con ellos para pedir disculpas.

La denuncia de la familia y el antecedente de otros ataques

Pablo también aseguró que no sería la primera vez que el adolescente protagoniza un episodio violento. "Es una persona violenta y que siempre tiene inconvenientes", afirmó. Incluso contó que la madre del joven le habría reconocido que anteriormente tuvo que pedir disculpas por otro ataque.

Ante lo ocurrido, el padre de la víctima adelantó que realizará la denuncia correspondiente para que se investigue la agresión.

En medio de la preocupación por la salud de su hijo, también recordó el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes por un grupo de rugbiers en Villa Gesell en enero de 2020.

"No aprendimos nada con el caso de Báez Sosa", lamentó el hombre, al expresar su indignación por el ataque que sufrió su hijo.