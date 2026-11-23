El ataque ocurrió en San Antonio de Padua y quedó registrado por cámaras de seguridad. La víctima, de 19 años, perdió el conocimiento tras recibir una trompada y debió ser trasladada a un hospital. Su familia denunció que el agresor ya había protagonizado otros episodios violentos.
Un joven de 19 años fue brutalmente golpeado por un adolescente de 17 años, quien sería el exnovio de su actual pareja. La agresión ocurrió el sábado por la tarde en San Antonio de Padua, partido de Merlo, y quedó registrada por las cámaras de seguridad de un comercio.
Las imágenes muestran cómo el atacante se acercó por detrás y comenzó a golpearlo sin mediar palabra. La víctima perdió el conocimiento después de recibir la primera trompada, pero el agresor continuó pegándole mientras permanecía tendida en el piso.
Según relató Pablo, el padre del joven, su hijo estaba sentado con un amigo y tomando una gaseosa cuando fue sorprendido por el adolescente. En diálogo con Arriba Argentinos, por eltrece, expresó su desconcierto por lo sucedido: "Sinceramente, estamos todos preguntándonos qué pasó".
De acuerdo con el testimonio del hombre, el ataque habría estado relacionado con que su hijo comenzó una relación con la expareja del agresor, quien juega al rugby. Además, sostuvo que el adolescente llegó al lugar acompañado por otros dos amigos.
"Esto fue premeditado porque estaba con los dos amigos que se ven en el video. Dio una vuelta con el auto, lo vio a mi hijo tomando una gaseosa, fue por detrás y los otros dos se quedaron para que mi hijo no pudiera reaccionar", denunció.
El padre también detalló la violencia de la agresión: "Ya con la primera piña quedó inconsciente y después le pegó cinco piñas más". Según explicó, los golpes estuvieron dirigidos principalmente a la cabeza, uno de ellos en la sien y los restantes en la zona de la nuca.
El joven le contó a su familia que no recuerda lo que ocurrió después del primer impacto, ya que quedó desmayado en el lugar.
Después de la golpiza, la víctima debió ser trasladada a un hospital y sometida a una tomografía debido a la pérdida de conocimiento. Actualmente se encuentra en su casa, aunque continúa con golpes, hinchazón y mareos, por lo que debe permanecer en reposo y cumplir con nuevos controles médicos.
Su familia sigue de cerca la evolución y aguarda una nueva evaluación para conocer cómo avanza su recuperación. Según explicó Pablo, las primeras 24 horas fueron las más delicadas.
Por otra parte, el hombre cuestionó que el adolescente no haya sido demorado después del ataque. De acuerdo con su relato, el agresor se retiró del lugar junto con sus dos acompañantes y recién al día siguiente la familia del joven se comunicó con ellos para pedir disculpas.
Pablo también aseguró que no sería la primera vez que el adolescente protagoniza un episodio violento. "Es una persona violenta y que siempre tiene inconvenientes", afirmó. Incluso contó que la madre del joven le habría reconocido que anteriormente tuvo que pedir disculpas por otro ataque.
Ante lo ocurrido, el padre de la víctima adelantó que realizará la denuncia correspondiente para que se investigue la agresión.
En medio de la preocupación por la salud de su hijo, también recordó el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes por un grupo de rugbiers en Villa Gesell en enero de 2020.
"No aprendimos nada con el caso de Báez Sosa", lamentó el hombre, al expresar su indignación por el ataque que sufrió su hijo.
comentar