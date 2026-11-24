El animal salvaje ingresó a una vivienda de Israel y devoró a la mascota frente a sus propietarios.
Una escena impactante quedó registrada en la ciudad israelí de Modi'in-Maccabim-Re'ut, donde una hiena ingresó al patio de una vivienda particular y atacó a un perro doméstico. El episodio ocurrió ante la mirada de los propietarios, que presenciaron cómo el animal salvaje devoraba a su mascota.
Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a la hiena desplazándose por las calles de la localidad después de protagonizar el ataque. La irrupción del animal en una zona residencial generó sorpresa por la violencia del episodio y por la cercanía con la que se produjo el encuentro entre la fauna silvestre y los habitantes.
El caso quedó registrado en un video que rápidamente llamó la atención por la crudeza de las imágenes. La presencia de una hiena en el patio de una casa y el ataque contra el perro, ocurrido frente a sus dueños, convirtieron el episodio en una escena inusual que se viralizó en las plataformas digitales.
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