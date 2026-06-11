General |

Video: una rueda se desprendió de una camioneta y cayó sobre otro auto en plena ruta

El incidente ocurrió en una carretera de San Luis Potosí, en México. El impacto dañó el techo de vidrio corredizo del vehículo afectado. Todo quedó grabado en video.

Un llamativo accidente de tránsito ocurrió en una carretera de San Luis Potosí, México, cuando una rueda de repuesto se desprendió de una camioneta en movimiento y terminó impactando contra un automóvil que circulaba detrás.

Las imágenes, registradas en video, muestran cómo el neumático sale despedido desde el vehículo delantero y recorre varios metros antes de caer sobre el otro automóvil. La secuencia se viralizó rápidamente en redes sociales debido a lo inusual del episodio y a la violencia del impacto.

download (5)

Según se observa en la grabación, la rueda golpeó directamente el techo del auto afectado. Como consecuencia, resultaron dañados tanto el techo de vidrio corredizo como parte de la carrocería.

A pesar de la espectacularidad del hecho, la información difundida hasta el momento se centra en los daños materiales ocasionados por el impacto. No trascendieron reportes sobre posibles heridos vinculados al incidente.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados