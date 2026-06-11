Video: una rueda se desprendió de una camioneta y cayó sobre otro auto en plena ruta

El incidente ocurrió en una carretera de San Luis Potosí, en México. El impacto dañó el techo de vidrio corredizo del vehículo afectado. Todo quedó grabado en video.
Un llamativo accidente de tránsito ocurrió en una carretera de San Luis Potosí, México, cuando una rueda de repuesto se desprendió de una camioneta en movimiento y terminó impactando contra un automóvil que circulaba detrás.
Las imágenes, registradas en video, muestran cómo el neumático sale despedido desde el vehículo delantero y recorre varios metros antes de caer sobre el otro automóvil. La secuencia se viralizó rápidamente en redes sociales debido a lo inusual del episodio y a la violencia del impacto.
Según se observa en la grabación, la rueda golpeó directamente el techo del auto afectado. Como consecuencia, resultaron dañados tanto el techo de vidrio corredizo como parte de la carrocería.
A pesar de la espectacularidad del hecho, la información difundida hasta el momento se centra en los daños materiales ocasionados por el impacto. No trascendieron reportes sobre posibles heridos vinculados al incidente.
El episodio ocurrió el 11 de junio y quedó documentado por una cámara que captó el momento exacto en que la rueda aterrizó sobre el techo del automóvil que circulaba detrás de la camioneta.
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