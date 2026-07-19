Video: los 19 goles que llevaron a la Selección a la final del Mundial 2026

Un recorrido por los gritos que le permitieron a la Argentina construir el camino hacia la definición de la Copa del Mundo, donde enfrentará a España.
Antes de disputar la final del Mundial 2026 frente a España, la selección argentina volvió a instalarse entre los dos mejores equipos del planeta, tal como había ocurrido cuatro años antes en Qatar. En ese recorrido dejó una colección de goles memorables que quedaron grabados en el recuerdo de los hinchas.
Con Lionel Messi como su máximo goleador y principal referente futbolístico, la Scaloneta mostró una de sus grandes virtudes: el poder ofensivo repartido en todas las líneas. Defensores, volantes y delanteros aportaron tantos a lo largo del torneo, reflejando el funcionamiento colectivo de un seleccionado equilibrado y con variantes.
En los siete partidos previos a la definición, la Argentina convirtió 19 goles y recibió apenas seis. Messi lideró la tabla de goleadores del equipo con ocho tantos, seguido por Lautaro Martínez con tres. Enzo Fernández y Cristian "Cuti" Romero marcaron dos cada uno, mientras que Alexis Mac Allister, Julián Álvarez, Giovanni Lo Celso y Lisandro Martínez completaron la lista de anotadores con un gol cada uno.
Aquí, un repaso de cada grito argentino en la Copa del Mundo.
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