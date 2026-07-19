Deportes |

Video: los 19 goles que llevaron a la Selección a la final del Mundial 2026

Un recorrido por los gritos que le permitieron a la Argentina construir el camino hacia la definición de la Copa del Mundo, donde enfrentará a España.

Antes de disputar la final del Mundial 2026 frente a España, la selección argentina volvió a instalarse entre los dos mejores equipos del planeta, tal como había ocurrido cuatro años antes en Qatar. En ese recorrido dejó una colección de goles memorables que quedaron grabados en el recuerdo de los hinchas.

Con Lionel Messi como su máximo goleador y principal referente futbolístico, la Scaloneta mostró una de sus grandes virtudes: el poder ofensivo repartido en todas las líneas. Defensores, volantes y delanteros aportaron tantos a lo largo del torneo, reflejando el funcionamiento colectivo de un seleccionado equilibrado y con variantes.

En los siete partidos previos a la definición, la Argentina convirtió 19 goles y recibió apenas seis. Messi lideró la tabla de goleadores del equipo con ocho tantos, seguido por Lautaro Martínez con tres. Enzo Fernández y Cristian "Cuti" Romero marcaron dos cada uno, mientras que Alexis Mac Allister, Julián Álvarez, Giovanni Lo Celso y Lisandro Martínez completaron la lista de anotadores con un gol cada uno.

Aquí, un repaso de cada grito argentino en la Copa del Mundo.

Primer gol de Messi contra Argelia

Segundo gol de Messi contra Argelia

Tercer gol de Messi contra Argelia

Primer gol de Messi ante Austria

Segundo gol de Messi ante Austria

Gol de Lo Celso contra Jordania

Gol de Lautaro Martínez ante Jordania

Gol de Messi a Jordania

Gol de Messi contra Cabo Verde

Gol de Lisandro Martínez ante Cabo Verde

Gol de "Cuti" Romero ante Cabo Verde

Gol de "Cuti" Romero a Egipto

Gol de Messi a Egipto

Gol de Enzo Fernández a Egipto

Gol de Alexis Mac Allister frente a Suiza

Gol de Julián Álvarez frente a Suiza

Gol de Lautaro Martínez frente a Suiza

Gol de Enzo Fernández a Inglaterra

Gol de Lautaro Martínez a Inglaterra

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados