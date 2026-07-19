Video: los 19 goles que llevaron a la Selección a la final del Mundial 2026

Un recorrido por los gritos que le permitieron a la Argentina construir el camino hacia la definición de la Copa del Mundo, donde enfrentará a España.

Antes de disputar la final del Mundial 2026 frente a España, la selección argentina volvió a instalarse entre los dos mejores equipos del planeta, tal como había ocurrido cuatro años antes en Qatar. En ese recorrido dejó una colección de goles memorables que quedaron grabados en el recuerdo de los hinchas.