Videos: la Costa Atlántica bajo alerta, el mar avanzó sobre las ciudades

El SMN mantiene una alerta naranja por fuertes vientos desde Monte Hermoso hasta San Clemente del Tuyú. Hay daños en playas y costaneras.
La Costa Atlántica bonaerense atraviesa este lunes una jornada marcada por fuertes vientos, una crecida del mar y anegamientos en distintos sectores. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para el tramo comprendido entre Monte Hermoso y San Clemente del Tuyú, mientras los municipios reforzaron los operativos de prevención.
El temporal comenzó a afectar distintas localidades desde el domingo. En zonas como Claromecó, Reta, Marisol y Monte Hermoso se registraron daños materiales en paradores, erosión de las playas y sectores de la costanera alcanzados por el agua.
Uno de los puntos donde se observaron mayores consecuencias fue Monte Hermoso, donde el viento sur se mantuvo intenso durante la jornada y la altura del mar provocó que el agua llegara hasta la costanera y, en algunos sectores, avanzara hasta mitad de cuadra.
También se registraron anegamientos y daños en estructuras ubicadas sobre la playa. Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron evitar la circulación por la costanera y mantenerse alejados del mar debido a la intensidad de las olas.
En el partido de Tres Arroyos, el fenómeno alcanzó principalmente a Claromecó, Reta y Marisol. La combinación entre el viento y la crecida generó modificaciones en el perfil de las playas y afectaciones materiales.
El SMN anticipó que la parte más intensa del fenómeno alcanzaría durante las próximas horas a Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar.
En Mar del Plata rige una alerta amarilla durante la mañana y naranja para la tarde, debido a que se prevén vientos del sudoeste de entre 42 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar a entre 88 y 97 kilómetros por hora.
Alfredo Rodríguez, director de Defensa Civil de Mar del Plata, señaló al sitio 0223 “no hubo denuncias significativas desde anoche hasta hoy”, a las 10:00, aunque aclaró que “el viento se hace sentir”. El municipio de General Pueyrredon implementó un operativo preventivo con distintas áreas reforzadas y el Comité de Emergencia mantiene el seguimiento de la situación.
El Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval emitió el Aviso por Crecida N.º 1 para la Costa Atlántica bonaerense. Según el organismo, entre Mar del Plata y San Clemente del Tuyú se esperan niveles de agua de hasta 1,10 metros por encima de los valores establecidos en las tablas de marea.
Para este lunes se estimaron 2,40 metros en el puerto de Mar del Plata a las 15 y otros 2,40 metros en el muelle de San Clemente del Tuyú a las 17:00
Ante el pronóstico, los organismos municipales recomendaron permanecer en los hogares y evitar salir salvo que sea necesario.
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