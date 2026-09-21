Videos: la Costa Atlántica bajo alerta, el mar avanzó sobre las ciudades

En el partido de Tres Arroyos, el fenómeno alcanzó principalmente a Claromecó, Reta y Marisol. La combinación entre el viento y la crecida generó modificaciones en el perfil de las playas y afectaciones materiales.

Qué se espera para Mar del Plata y otras ciudades

El SMN anticipó que la parte más intensa del fenómeno alcanzaría durante las próximas horas a Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar.

En Mar del Plata rige una alerta amarilla durante la mañana y naranja para la tarde, debido a que se prevén vientos del sudoeste de entre 42 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar a entre 88 y 97 kilómetros por hora.

Alfredo Rodríguez, director de Defensa Civil de Mar del Plata, señaló al sitio 0223 “no hubo denuncias significativas desde anoche hasta hoy”, a las 10:00, aunque aclaró que “el viento se hace sentir”. El municipio de General Pueyrredon implementó un operativo preventivo con distintas áreas reforzadas y el Comité de Emergencia mantiene el seguimiento de la situación.

El Centro de Prevención de Crecidas del Servicio de Hidrografía Naval emitió el Aviso por Crecida N.º 1 para la Costa Atlántica bonaerense. Según el organismo, entre Mar del Plata y San Clemente del Tuyú se esperan niveles de agua de hasta 1,10 metros por encima de los valores establecidos en las tablas de marea.

Para este lunes se estimaron 2,40 metros en el puerto de Mar del Plata a las 15 y otros 2,40 metros en el muelle de San Clemente del Tuyú a las 17:00

Ante el pronóstico, los organismos municipales recomendaron permanecer en los hogares y evitar salir salvo que sea necesario.