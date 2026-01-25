Villa Gesell: acusan a un guardavidas de abandonar a un kayakista en peligro

El episodio ocurrió entre las 8.10 de la mañana en la zona del muelle, cuando el trabajador advirtió que un kayak había volcado dentro del mar y que su ocupante permanecía a la deriva en una canaleta. Lejos de intervenir, el hombre grabó el momento y lanzó una frase que quedó registrada en el video: “La voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda”.

Villa Gesell Guardavidas

El videol, que fue presentado ante la Justicia, también evidencia el estado de exaltación del denunciado, quien admitió estar atravesando conflictos personales. “Encima estoy re cruzado, ya estoy recontra caliente”, se lo escucha decir mientras la víctima continuaba en el agua. En otro tramo del audio relata con desprecio cómo el kayak derivaba hacia el muelle: “Quedó boyando como una olla… ahí lo tenés a punto de colisionar”, ratificando su decisión de no brindar asistencia inmediata.

Desde el Ejecutivo local aclararon que el involucrado no pertenece al Cuerpo de Guardavidas Municipal, sino que presta servicios en un balneario privado. No obstante, remarcaron que la obligación de auxilio rige para cualquier trabajador afectado a tareas de seguridad en playa.

De acuerdo con las actuaciones preliminares, el acusado habría priorizado una “bronca” personal -incluso mencionó que le habían roto una sombrilla- por sobre el deber profesional de resguardar la vida humana. Por ese motivo, la comuna formalizó la denuncia penal y notificó a los organismos provinciales competentes para que se inicie una investigación administrativa.

El Municipio de Villa Gesell sostuvo que será la Justicia la que determine las responsabilidades del caso y ratificó su compromiso con la seguridad en playa, el respeto por la vida humana y el estricto cumplimiento de las obligaciones legales por parte de quienes tienen a su cargo la protección de vecinos y turistas.