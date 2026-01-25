General |

Punta del Este: rescataron a una familia argentina tras el vuelco de una lancha

El accidente ocurrió cerca de la escollera del puerto, siete personas, entre ellas dos menores, fueron asistidas por particulares y la Prefectura uruguaya.

Una familia argentina fue rescatada luego de que la lancha en la que navegaba volcara por completo en la zona de Boca Grande, en Punta del Este, a pocos metros de la escollera del puerto. El episodio generó momentos de tensión y motivó un rápido operativo de auxilio, en el que intervinieron tanto embarcaciones particulares como personal de la Prefectura Nacional Naval de Uruguay.

En total, siete personas viajaban a bordo de la lancha siniestrada, incluidos dos menores de 14 y 2 años. Tras el vuelco, los ocupantes quedaron a la deriva hasta que fueron advertidos por dos personas que circulaban en una moto de agua, quienes se acercaron de inmediato para brindar los primeros auxilios y comenzar el rescate.

Las imágenes del operativo, difundidas en redes sociales, muestran cómo los tripulantes de la moto acuática lograron trasladar a algunos de los integrantes de la familia hasta un yate que navegaba en las inmediaciones. Esa embarcación mayor se sumó rápidamente al rescate y permitió subir a bordo a todos los afectados, poniéndolos a resguardo mientras se daba aviso a las autoridades.

El vídeo del rescate de la familia argentina en Punta del Este

ssstwitter.com_1769379061593

Minutos más tarde, la Prefectura intervino en el lugar y remolcó la lancha volcada hasta la explanada del puerto. Según se confirmó tras el procedimiento, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones y todos se encontraban en buen estado de salud. El episodio, registrado en video y replicado por testigos, generó repercusión entre turistas y vecinos que presenciaron el despliegue.

