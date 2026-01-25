Tres heridos tras un choque entre un auto y un tren en la ruta 2

El siniestro se produjo alrededor de las 14.30, cuando una formación 304 de Trenes Argentinos, que circulaba con destino a Buenos Aires, embistió a un Peugeot 206 rojo que se encontraba sobre las vías. Según se informó, el maquinista no tuvo margen para frenar y evitar la colisión.

Accidente tren en la ruta 2

Como consecuencia del impacto, dos hombres y una mujer sufrieron diversas lesiones. Dos de las víctimas -una joven de 17 años y un hombre de 40- fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con politraumatismos. En el caso del adulto, se le diagnosticó un traumatismo torácico con neumotórax. Ambos permanecían conscientes. La tercera persona fue asistida en el lugar por personal del SAME.

WhatsApp-Image-2026-01-25-at-16.17.37-1

Intervinieron los bomberos

Al momento del arribo de las ambulancias, los ocupantes del vehículo ya se encontraban fuera del rodado. En el operativo intervinieron también bomberos del cuartel Camet, Defensa Civil, personal policial y equipos de rescate. Desde la empresa ferroviaria se confirmó que ninguno de los pasajeros del tren resultó herido.

En las próximas horas se realizarán los peritajes correspondientes para establecer las causas del accidente.