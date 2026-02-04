San Martín: Grupo narco con armas blancas atacó a un juez de garantías

El episodio ocurrió al mediodía de este miércoles en un inmueble donde funcionan varios juzgados y, según fuentes judiciales, los agresores intentaron llegar hasta los despachos del magistrado como represalia por una causa vinculada al narcotráfico en la que interviene. "Los empleados del juzgado hicieron una barricada con unos chapones para que los sujetos no avancen", contó una fuente judicial a Popular.

El ataque estaría vinculado con miembros de una organización criminal allanada el 22 de enero pasado a los que les secuestraron una escopeta, una pistola calibre 9 milímetros, chalecos antibalas y municiones.

La hipótesis principal es que la irrupción fue un intento de represalia o amedrentamiento directo contra el magistrado por su intervención en esa causa.

“Reclamaban la libertad de unos detenidos y amenazaron con matar a todos. Dijeron que iban a regresar y que los iban a matar”, ampliaron y destacaron que no hubo heridos.

Amenazas y agresiones contra jueces

El ataque se produce en un contexto de fuerte preocupación en el ámbito de la Justicia. En distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad se encendieron señales de alerta por la seguidilla de amenazas y agresiones contra jueces, fiscales y funcionarios.

Fuentes judiciales advierten que solo el año pasado se registraron más de 150 situaciones denunciadas de intimidaciones, ataques o hechos violentos vinculados a organizaciones narco o bandas delictivas que buscan condicionar investigaciones o decisiones judiciales.

La preocupación no es nueva. En diciembre pasado, por ejemplo, un reconocido magistrado fue víctima de un violento asalto comando en su casa de Gregorio de Laferrere. Cinco o seis delincuentes armados irrumpieron de madrugada en la vivienda del juez Jorge Rodríguez, titular de un juzgado de Garantías de Morón, y lo sorprendieron junto a su esposa mientras dormían. Los investigadores sostienen que la banda actuó con información precisa sobre los movimientos y rutinas del magistrado, lo que reforzó la hipótesis de un ataque planificado y no de un robo al azar.

Enérgico repudio de magistrados

Tras el hecho, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que manifestó su "enérgico repudio y preocupación" por el ataque a un juzgado del Departamento Judicial San Martín.

Además, indicaron que “el hecho expuso de manera grave la vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones las y los trabajadores judiciales y puso en riesgo la integridad de magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios, empleadas, empleados y ciudadanía que acude diariamente a los tribunales”.

Para finalizar, el Colegio expresó que “estos episodios no constituyen hechos aislados, sino la manifestación de un problema estructural que requiere respuestas urgentes y coordinadas del Estado”.

Por ello, exhortaron “a los tres poderes del Estado a adoptar con celeridad medidas concretas que garanticen condiciones adecuadas de seguridad, recursos suficientes y protección efectiva para quienes integran el servicio de justicia, resguardando así su normal funcionamiento y la independencia judicial”. Según la nota del diario La Nación, en el edificio no hay cámaras ni en el exterior ni en el interior.