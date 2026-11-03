El Gobierno dejó afuera a los ex presidentes de los actos por la visita del Papa

Javier Milei recibirá al papa León XIV el domingo 8 de noviembre, cuando comience la primera visita del Pontífice a la Argentina.
El Pontífice visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján durante su primera estadía oficial en el país como jefe de la Iglesia católica.
Mauricio Macri fue invitado por Jorge Macri a participar de la misa que León XIV celebrará el lunes 9 de noviembre en Palermo.
Javier Milei recibirá al Pontífice el 8 de noviembre, pero la Casa Rosada no convocó a quienes ocuparon antes la Presidencia, sin embargo, Mauricio Macri sí asistirá a una misa organizada por la Ciudad.
El Gobierno de Javier Milei resolvió no invitar a los ex-presidentes argentinos a los actos institucionales previstos por la visita del papa León XIV, que llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. La decisión alcanza a Mauricio Macri, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Duhalde y Adolfo Rodríguez Saá, entre otros ex-mandatarios.
La recepción oficial del Pontífice se realizará el domingo a las 18.30 en el Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires, y allí estarán presentes gobernadores, diputados, senadores nacionales y la vicepresidenta Victoria Villarruel. La convocatoria fue definida por la Casa Rosada y, según fuentes oficiales, no contempla a quienes ejercieron anteriormente la jefatura de Estado.
La decisión se conoció durante los preparativos para la primera visita de León XIV a la Argentina desde el comienzo de su pontificado y despejó las versiones sobre una eventual participación de los ex-presidentes en las actividades protocolares.
Aunque no participará de la recepción organizada por Nación, Mauricio Macri sí estará presente en una de las principales celebraciones religiosas de la visita. El ex presidente fue invitado por su primo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para asistir a la misa que León XIV celebrará el lunes 9 de noviembre, a las 11.30, en el Monumento de los Españoles, en Palermo.
Su nombre figura en la lista de invitados de la Ciudad y tendrá un lugar en el sector reservado para autoridades y representantes del Ejecutivo porteño.
La invitación no modifica el criterio adoptado por la administración nacional, ya que se trata de una actividad organizada por otra jurisdicción. De esta manera, Macri podrá participar de la celebración religiosa, pero no de la recepción institucional prevista en el Palacio Libertad.
Desde Roma aclararon que la definición sobre las personas convocadas a los encuentros oficiales corresponde a las autoridades locales de cada país. La Santa Sede diferenció así la organización de la visita apostólica de las decisiones protocolares que toman los gobiernos anfitriones.
La medida alcanza también a Alberto Fernández, quien estuvo al frente del Ejecutivo entre 2019 y 2023; a Duhalde, presidente entre 2002 y 2003, y a Rodríguez Saá, cuyo mandato se extendió durante una semana en diciembre de 2001.
En el caso de Cristina Kirchner, su situación tiene además una particularidad judicial: cumple arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución, tras la condena en la causa Vialidad. Una eventual salida para participar de una actividad pública habría requerido una autorización judicial. Sin embargo, esa posibilidad no llegó a plantearse formalmente porque la Casa Rosada decidió no convocar a ningún ex presidente.
Entre los invitados confirmados por el Gobierno nacional se encuentra Victoria Villarruel, pese al distanciamiento político que mantiene con Milei. El canciller Pablo Quirno confirmó que la vicepresidenta y los gobernadores recibieron las invitaciones para el encuentro del domingo.
La titular del Senado tiene prevista su participación en el Palacio Libertad, aunque hasta el momento no cuenta con otras actividades confirmadas dentro del programa protocolar. En los últimos días también circularon versiones sobre un posible encuentro con el Papa en la Nunciatura Apostólica, pero esa reunión no figuraba en la agenda oficial informada hasta el martes.
La presencia de Villarruel había sido objeto de gestiones en la Cámara alta, que aprobó una declaración para solicitar que se garantizara su participación institucional en el encuentro con el Pontífice.
Milei recibirá al Papa en el Aeroparque Jorge Newbery luego de su llegada desde Uruguay. La agenda inicial contempla una ofrenda floral en homenaje al general José de San Martín y actividades protocolares en la Casa Rosada, incluida una reunión con el Presidente.
Luego tendrá lugar la recepción en el Palacio Libertad, que reunirá a representantes del Poder Ejecutivo, el Congreso y las provincias.
La visita apostólica se extenderá durante cuatro jornadas e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será el primer viaje de León XIV a la Argentina desde que asumió como sucesor de Francisco.
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