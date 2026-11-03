El Gobierno dejó afuera a los ex presidentes de los actos por la visita del Papa

Su nombre figura en la lista de invitados de la Ciudad y tendrá un lugar en el sector reservado para autoridades y representantes del Ejecutivo porteño.

La invitación no modifica el criterio adoptado por la administración nacional, ya que se trata de una actividad organizada por otra jurisdicción. De esta manera, Macri podrá participar de la celebración religiosa, pero no de la recepción institucional prevista en el Palacio Libertad.

El Monumento de los Españoles será escenario de la misa que el Papa celebrará durante su visita a Buenos Aires.

Desde Roma aclararon que la definición sobre las personas convocadas a los encuentros oficiales corresponde a las autoridades locales de cada país. La Santa Sede diferenció así la organización de la visita apostólica de las decisiones protocolares que toman los gobiernos anfitriones.

La medida alcanza también a Alberto Fernández, quien estuvo al frente del Ejecutivo entre 2019 y 2023; a Duhalde, presidente entre 2002 y 2003, y a Rodríguez Saá, cuyo mandato se extendió durante una semana en diciembre de 2001.

En el caso de Cristina Kirchner, su situación tiene además una particularidad judicial: cumple arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución, tras la condena en la causa Vialidad. Una eventual salida para participar de una actividad pública habría requerido una autorización judicial. Sin embargo, esa posibilidad no llegó a plantearse formalmente porque la Casa Rosada decidió no convocar a ningún ex presidente.

Villarruel participará de la recepción oficial

Entre los invitados confirmados por el Gobierno nacional se encuentra Victoria Villarruel, pese al distanciamiento político que mantiene con Milei. El canciller Pablo Quirno confirmó que la vicepresidenta y los gobernadores recibieron las invitaciones para el encuentro del domingo.

Mauricio Macri fue invitado por Jorge Macri a participar de la misa que León XIV celebrará el lunes 9 de noviembre en Palermo.

La titular del Senado tiene prevista su participación en el Palacio Libertad, aunque hasta el momento no cuenta con otras actividades confirmadas dentro del programa protocolar. En los últimos días también circularon versiones sobre un posible encuentro con el Papa en la Nunciatura Apostólica, pero esa reunión no figuraba en la agenda oficial informada hasta el martes.

La presencia de Villarruel había sido objeto de gestiones en la Cámara alta, que aprobó una declaración para solicitar que se garantizara su participación institucional en el encuentro con el Pontífice.

Milei recibirá al Papa en el Aeroparque Jorge Newbery luego de su llegada desde Uruguay. La agenda inicial contempla una ofrenda floral en homenaje al general José de San Martín y actividades protocolares en la Casa Rosada, incluida una reunión con el Presidente.

Luego tendrá lugar la recepción en el Palacio Libertad, que reunirá a representantes del Poder Ejecutivo, el Congreso y las provincias.

La visita apostólica se extenderá durante cuatro jornadas e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será el primer viaje de León XIV a la Argentina desde que asumió como sucesor de Francisco.