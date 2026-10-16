Vuelve Tecweek a Buenos Aires: habrá 12 días de actividades sobre I.A., gaming y criptomonedas

La inteligencia artificial será uno de los ejes de Tecweek, con encuentros sobre sus aplicaciones en el cine, el periodismo y otras actividades profesionales.
El Centro Cultural Konex será una de las sedes de Tecweek, cuya programación se distribuirá en distintos puntos de Buenos Aires.
Los videojuegos y la creación de contenidos formarán parte de la programación, con actividades dedicadas al desarrollo de la industria y sus oportunidades.
Del 20 al 31 de octubre, la Ciudad será sede de la tercera edición de Tecweek, con más de 20 eventos sobre tecnología, innovación, startups y ciencia, además de propuestas gratuitas y abiertas al público.
La Ciudad de Buenos Aires volverá a ser sede de Tecweek entre el martes 20 y el sábado 31 de octubre., y durante esos 12 días, el festival reunirá actividades vinculadas con la inteligencia artificial, las criptomonedas, el gaming, las startups, la ciencia y el futuro del trabajo, con encuentros en distintos puntos porteños y propuestas gratuitas abiertas al público.
La tercera edición combinará eventos públicos y privados, con charlas, talleres y encuentros destinados tanto a especialistas como a personas interesadas en conocer las principales tendencias tecnológicas. La programación incluirá actividades sobre el uso de inteligencia artificial en el cine y el periodismo, el desarrollo de videojuegos, las finanzas digitales y las oportunidades de inversión para emprendimientos.
La sede central será BA Ferial, ubicado en la avenida Costanera Rafael Obligado 1221. También habrá encuentros en el Centro de Convenciones Buenos Aires, en Recoleta; la Usina del Arte, en La Boca; el Centro Cultural Konex, en Almagro; el Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas; y el Parque de Innovación, en Núñez.
Además, una de las novedades de este año serán los side events: actividades organizadas por startups, universidades y empresas en sus propios espacios, con charlas, talleres y reuniones en distintos barrios de la Ciudad.
La agenda estará distribuida en más de 20 eventos y abordará distintas áreas de la economía del conocimiento. La organización busca reunir a empresas, emprendedores, estudiantes, profesionales y personas interesadas en las nuevas tecnologías.
Entre los ejes principales estará la inteligencia artificial, con actividades sobre su aplicación en la industria audiovisual y el periodismo de datos. La programación incluye encuentros como WAIFF, Media Party, SAIAConf, Deep Tech Summit, BA Conecta Negocios, el Workshop HakIATon y el Laboratorio de Futuro del CoPE.
En el ámbito financiero, LABITCONF estará dedicado al universo de Bitcoin, mientras que Argentina Fintech Forum abordará el futuro de las finanzas. Por su parte, IE Venture Day, vinculado con South Summit, se enfocará en las oportunidades para conseguir inversión y ampliar el alcance de las startups.
El sector del entretenimiento digital también tendrá un lugar en la agenda. La Exposición de Videojuegos Argentina (EVA) reunirá actividades relacionadas con el desarrollo de videojuegos, mientras que TENT Creator Summit estará centrado en la economía de los creadores de contenido. También se realizará la tercera edición de los Premios Ídolo en Argentina, que distinguen a creadores digitales e influencers.
La programación se completará con propuestas sobre biotecnología, tecnologías profundas, ciberseguridad, energía, educación y transformación del mercado laboral.
Según los datos difundidos por la organización, la edición de 2025 convocó a más de 100.000 asistentes. El 80% tenía menos de 35 años y el 76% participó con el objetivo de generar contactos para su desarrollo profesional o impulsar proyectos propios. A lo largo de su trayectoria, el encuentro reunió a más de 600 expositores nacionales e internacionales.
Al presentar esta nueva edición, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, señaló: “Hace tres años decidimos reunir en Tecweek a quienes están haciendo crecer la economía del conocimiento en Buenos Aires. Hoy esa comunidad es cada vez más grande y diversa”.
El funcionario agregó que el encuentro busca generar oportunidades para emprendedores, empresas y jóvenes, además de impulsar el desarrollo de proyectos tecnológicos en la Ciudad.
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