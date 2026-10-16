Vuelve Tecweek a Buenos Aires: habrá 12 días de actividades sobre I.A., gaming y criptomonedas

La agenda estará distribuida en más de 20 eventos y abordará distintas áreas de la economía del conocimiento. La organización busca reunir a empresas, emprendedores, estudiantes, profesionales y personas interesadas en las nuevas tecnologías.

Inteligencia artificial, criptomonedas y videojuegos

Entre los ejes principales estará la inteligencia artificial, con actividades sobre su aplicación en la industria audiovisual y el periodismo de datos. La programación incluye encuentros como WAIFF, Media Party, SAIAConf, Deep Tech Summit, BA Conecta Negocios, el Workshop HakIATon y el Laboratorio de Futuro del CoPE.

Los videojuegos y la creación de contenidos formarán parte de la programación, con actividades dedicadas al desarrollo de la industria y sus oportunidades.

En el ámbito financiero, LABITCONF estará dedicado al universo de Bitcoin, mientras que Argentina Fintech Forum abordará el futuro de las finanzas. Por su parte, IE Venture Day, vinculado con South Summit, se enfocará en las oportunidades para conseguir inversión y ampliar el alcance de las startups.

El sector del entretenimiento digital también tendrá un lugar en la agenda. La Exposición de Videojuegos Argentina (EVA) reunirá actividades relacionadas con el desarrollo de videojuegos, mientras que TENT Creator Summit estará centrado en la economía de los creadores de contenido. También se realizará la tercera edición de los Premios Ídolo en Argentina, que distinguen a creadores digitales e influencers.

La programación se completará con propuestas sobre biotecnología, tecnologías profundas, ciberseguridad, energía, educación y transformación del mercado laboral.

La edición 2026 sumará actividades organizadas por startups, universidades y compañías en sus propios espacios.

Según los datos difundidos por la organización, la edición de 2025 convocó a más de 100.000 asistentes. El 80% tenía menos de 35 años y el 76% participó con el objetivo de generar contactos para su desarrollo profesional o impulsar proyectos propios. A lo largo de su trayectoria, el encuentro reunió a más de 600 expositores nacionales e internacionales.

Al presentar esta nueva edición, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, señaló: “Hace tres años decidimos reunir en Tecweek a quienes están haciendo crecer la economía del conocimiento en Buenos Aires. Hoy esa comunidad es cada vez más grande y diversa”.

El funcionario agregó que el encuentro busca generar oportunidades para emprendedores, empresas y jóvenes, además de impulsar el desarrollo de proyectos tecnológicos en la Ciudad.