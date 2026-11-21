La experiencia combina escenarios a escala real, proyecciones audiovisuales, sonido envolvente, pantallas interactivas y recursos de realidad virtual. La exposición propone un recorrido por distintos espacios vinculados con el mundo de Mafalda.

La visita también coincidió con un momento destacado en la vida institucional de Máxima: el pasado 14 de noviembre recibió el rango de teniente coronel del Estado Mayor del Ejército Real neerlandés, después de completar su preparación como reservista militar.

Tras recorrer la muestra, la reina terminó su salida con una parada en la tienda de recuerdos del Centro Cultural Recoleta, en una visita que transcurrió sin el despliegue habitual de una actividad oficial.