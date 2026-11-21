La monarca neerlandesa llegó por sorpresa al Centro Cultural Recoleta junto a su madre, compró las entradas en la boletería y destacó la calidad de la producción argentina.
La reina Máxima de los Países Bajos visitó de manera inesperada el Centro Cultural Recoleta, en Buenos Aires, para recorrer la muestra Mafalda Inmersiva junto a su madre, María del Carmen Cerruti. Ambas llegaron sin anuncio previo ni protocolo oficial y participaron de la experiencia como cualquier otra visitante.
Según , la monarca y su madre compraron las entradas en la boletería y recorrieron las instalaciones de la exposición. Al finalizar, Máxima expresó su entusiasmo por la propuesta y elogió el nivel de la producción, además de destacar que una empresa argentina hubiera desarrollado una experiencia de alcance internacional.
Para la salida, la reina eligió un vestido largo estampado en blanco y negro, sandalias de taco bajo y una cartera de paja. El conjunto informal contrastó con el uniforme militar que había lucido durante su reciente ceremonia en Breda.
La muestra Mafalda Inmersiva abrió el 1° de octubre en el Centro Cultural Recoleta y ocupa unos 1.300 metros cuadrados distribuidos en 14 salas temáticas. La propuesta fue impulsada por el productor Damián Kirzner y recrea el universo del personaje creado por Quino.
La experiencia combina escenarios a escala real, proyecciones audiovisuales, sonido envolvente, pantallas interactivas y recursos de realidad virtual. La exposición propone un recorrido por distintos espacios vinculados con el mundo de Mafalda.
La visita también coincidió con un momento destacado en la vida institucional de Máxima: el pasado 14 de noviembre recibió el rango de teniente coronel del Estado Mayor del Ejército Real neerlandés, después de completar su preparación como reservista militar.
Tras recorrer la muestra, la reina terminó su salida con una parada en la tienda de recuerdos del Centro Cultural Recoleta, en una visita que transcurrió sin el despliegue habitual de una actividad oficial.
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