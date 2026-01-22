X dejó de funcionar en todo el mundo

Desde las 14.20 del este 22 de enero, usuarios de distintos países reportaron fallas para ingresar a X. La empresa no informó las causas ni cuándo volverá a operar.
La plataforma X, propiedad de Elon Musk, sufrió una caída global que afectó tanto a la aplicación móvil como a su versión web. El problema comenzó cerca de las 14.20, hora argentina, y rápidamente se extendió a distintos países, según los reportes de los propios usuarios.
Las fallas se presentaron al intentar iniciar sesión, cargar publicaciones o navegar por el inicio. En muchos casos, la pantalla quedó en blanco o apareció un mensaje de error. El inconveniente fue confirmado por sitios especializados en seguimiento de servicios online, donde se registró un fuerte aumento de reclamos en pocos minutos.
Hasta el momento, X no emitió un comunicado oficial explicando qué originó la interrupción ni brindó precisiones sobre cuándo se normalizará el servicio. La falta de información generó dudas entre los usuarios, que utilizan la red social tanto para informarse como para trabajar o comunicarse.
Según los datos disponibles, la caída fue de alcance global y no se limitó a una región en particular. El problema afectó por igual a cuentas personales, comerciales y verificadas. Tampoco hubo diferencias entre sistemas operativos, ya que se registraron fallas tanto en teléfonos como en computadoras.
En las últimas semanas, la plataforma había presentado inconvenientes técnicos menores, con interrupciones breves y problemas de carga. Esta nueva caída, sin embargo, fue más extensa y volvió a poner en foco la estabilidad del servicio desde los cambios implementados tras la compra por parte de Elon Musk.
Por ahora, el restablecimiento del servicio sigue sin fecha confirmada y la situación continúa en desarrollo.
comentar