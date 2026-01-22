X dejó de funcionar en todo el mundo

Las fallas se presentaron al intentar iniciar sesión, cargar publicaciones o navegar por el inicio. En muchos casos, la pantalla quedó en blanco o apareció un mensaje de error. El inconveniente fue confirmado por sitios especializados en seguimiento de servicios online, donde se registró un fuerte aumento de reclamos en pocos minutos.

275202xeva20251118065633 Reportes de fallas en X se multiplicaron en plataformas de monitoreo de servicios digitales.

Hasta el momento, X no emitió un comunicado oficial explicando qué originó la interrupción ni brindó precisiones sobre cuándo se normalizará el servicio. La falta de información generó dudas entre los usuarios, que utilizan la red social tanto para informarse como para trabajar o comunicarse.

Qué se sabe

Según los datos disponibles, la caída fue de alcance global y no se limitó a una región en particular. El problema afectó por igual a cuentas personales, comerciales y verificadas. Tampoco hubo diferencias entre sistemas operativos, ya que se registraron fallas tanto en teléfonos como en computadoras.

En las últimas semanas, la plataforma había presentado inconvenientes técnicos menores, con interrupciones breves y problemas de carga. Esta nueva caída, sin embargo, fue más extensa y volvió a poner en foco la estabilidad del servicio desde los cambios implementados tras la compra por parte de Elon Musk.

Por ahora, el restablecimiento del servicio sigue sin fecha confirmada y la situación continúa en desarrollo.