El paro universitario tuvo alto acatamiento en todo el país

Esta medida exigió, también, la recomposición salarial dentro del sector, debido a una brecha que estiman "superior al 28%", además de la falta de actualización en los fondos para becas y hospitales universitarios.

"El Gobierno mantiene una deuda salarial con la docencia universitaria, establecida por la Ley de Financiamiento Universitario. El incremento del 21,3% firmado por rectores y federaciones alineadas y cobrado en julio no llega ni a cubrir la mitad de lo que nos deben. Por eso, la asamblea de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) rechazó esta propuesta y ratificó la necesidad de un plan de lucha a fondo", señaló Laura Carboni, secretaria general del gremio.

Por otra parte, el FreSU también expresó su "profundo apoyo y solidaridad" con las y los docentes de Tierra del Fuego "que hace 9 días llevan adelante una huelga reclamando el Salario Mínimo Vital y Móvil".

"El 3 de agosto el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) inició un paro por tiempo indeterminado exigiendo el fin del ajuste sobre la educación pública provincial, cese de los descuentos persecutorios, recomposición salarial real para alcanzar el Salario Mínimo Vital y Móvil de $3.000.352, un plan de desendeudamiento familiar, y el tratamiento y sanción del proyecto de Ley de Financiamiento Educativo presentado hace 2 años por el gremio", explicaron.

La postura del Gobierno ante el paro universitario

Desde el Ministerio de Capital Humano, calificaron esta medida de "política e ilegítima" y argumentaron que "las transferencias están al día", según los acuerdos previos, y remarcaron que convocaron a una reunión paritaria para el 1° de septiembre.

“Muy político, los gremios ya están jugando con la dirigencia opositora, directamente”, evaluó una fuente libertaria de primer nivel sobre el nuevo paro universitario que se realizó este miércoles.

En la gestión Javier Milei recuerdan que se rubricaron aumentos salariales por encima de la inflación. "Los aumentos salariales acordados se están abonando de acuerdo con los montos, plazos y el cronograma establecido oportunamente”, aportaron desde Capital Humano.

E insisten en que los gremios, sin aval de los rectores, establecieron una medida de fuerza en plena sincronización “con el kirchnerismo”. “Quisieron aprovechar lo que pasó con la ley de Tierras, Malvinas, la marcha de los científicos, y armaron este paro. Pero les salió mal porque prácticamente no influyó en el dictado de clases”, plantearon.