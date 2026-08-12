Científicos marcharon al Obelisco en contra del ajuste del sector

La masiva convocatoria fue para reclamar por los recortes en servicios esenciales, en el Conicet y otros organismos. La comunidad educativa se sumó a la protesta.
Científicos de toda la Argentina marcharon este miércolesal Obelisco para reclamarle al Gobierno por la crisis que afecta al sector, debido a los recortes económicos.
La comunidad universitaria, que exige por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento sancionada en el Congreso, también se sumó a la convocatoria.
“¡Me pongo la camiseta para defender la ciencia argentina!”, fue el lema de la protesta en el Obelisco y en distintos puntos del país, en el marco de la jornada federal en defensa de la ciencia, la tecnología y la universidad pública.
Según datos del sector, calculan que, desde diciembre asumió Javier Milei, se perdieron 7 empleos por día en el área vinculada a la investigación y que la inversión proyectada para 2026 es de 0,14 del PBI, la más baja desde 1972.
Mientras que hace unas semanas el Conicet informó además que no renovaría las becas posdoctorales a 379 investigadores formados durante años en el país.
“Hace unos días fuimos despedidos del Conicet porque no se nos otorgó la prórroga a la continuidad de nuestra carrera de investigación. Nosotros nos presentamos a la carrera de investigador científico del 2025 y los resultados recién van a estar a fin del 2026. Eso genera una discontinuidad en nuestra carrera de investigación, provoca pérdidas de líneas de investigación y, básicamente, una ausencia de la ciencia en este Gobierno”, dijo Rocío, exbecaria postdoctoral del Conicet.
“Este Gobierno no quiere, por decisión política, que exista ciencia en este país, que exista educación. Y es por eso que estamos hoy acá”, explicó la investigadora a C5N, mientras sostenía un cartel con la leyenda “La discontinuidad mata a la ciencia. 400 nuevos desempleados en la Argentina”.
La jornada federal en defensa de la ciencia coincidió con un paro universitario ya convocado desde APUBA y ADUBA, entre otros, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que ya se acerca a los 300 días de no acatamiento.
“Defender la educación pública es defender nuestros derechos y el desarrollo de todo el país. Defendamos la Universidad Pública. En democracia, la ley se cumple”, enfatizaron. El paro llega tras una decisión judicial que confirmó la vigencia de la cautelar por el cumplimiento de los artículos clave de la ley, mientras se resuelve la cuestión de fondo sobre su implementación.
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