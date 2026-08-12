Científicos marcharon al Obelisco en contra del ajuste del sector

Mientras que hace unas semanas el Conicet informó además que no renovaría las becas posdoctorales a 379 investigadores formados durante años en el país.

“Hace unos días fuimos despedidos del Conicet porque no se nos otorgó la prórroga a la continuidad de nuestra carrera de investigación. Nosotros nos presentamos a la carrera de investigador científico del 2025 y los resultados recién van a estar a fin del 2026. Eso genera una discontinuidad en nuestra carrera de investigación, provoca pérdidas de líneas de investigación y, básicamente, una ausencia de la ciencia en este Gobierno”, dijo Rocío, exbecaria postdoctoral del Conicet.

“Este Gobierno no quiere, por decisión política, que exista ciencia en este país, que exista educación. Y es por eso que estamos hoy acá”, explicó la investigadora a C5N, mientras sostenía un cartel con la leyenda “La discontinuidad mata a la ciencia. 400 nuevos desempleados en la Argentina”.

Ya estamos en el Obelisco para defender la ciencia y la soberanía tecnológica.



Vení con tu camiseta de Argentina o sumate al reclamo con el hashtag #mepongolacamiseta pic.twitter.com/52OCyUy4jt — Exactas UBA (@Exactas_UBA) August 12, 2026

Paro universitario

La jornada federal en defensa de la ciencia coincidió con un paro universitario ya convocado desde APUBA y ADUBA, entre otros, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que ya se acerca a los 300 días de no acatamiento.

“Defender la educación pública es defender nuestros derechos y el desarrollo de todo el país. Defendamos la Universidad Pública. En democracia, la ley se cumple”, enfatizaron. El paro llega tras una decisión judicial que confirmó la vigencia de la cautelar por el cumplimiento de los artículos clave de la ley, mientras se resuelve la cuestión de fondo sobre su implementación.