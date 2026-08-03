Paro docente: CTERA aseguró que la protesta tuvo "altísimo acatamiento en todo el país"

Y apuntaron que la “contundencia del paro y la participación en las calles ratifican el profundo malestar que atraviesa la docencia argentina frente al ajuste sobre la educación pública y la falta de respuestas del Gobierno Nacional”

“CTERA exige la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, un aumento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los salarios, la restitución y el pago del FONID, el envío de los fondos nacionales para educación que el Gobierno Nacional adeuda a las provincias, una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la defensa de las jubilaciones docentes, el rechazo al proyecto de Ley de libertad Educativa y a las políticas que pretenden desfinanciar la escuela pública y avanzar sobre los derechos de las y los trabajadores”, sentenciaron.

Y sumaron que la “extraordinaria respuesta de la docencia en todo el territorio nacional demuestra, una vez más, la unidad y el compromiso con la defensa de la educación pública, los derechos laborales y el futuro de millones de estudiantes”.

“CTERA agradece a cada trabajadora y trabajador de la educación que hizo posible esta histórica jornada de lucha y reafirma su compromiso de continuar impulsando el plan de acción hasta obtener respuestas concretas a los legítimos reclamos de la docencia argentina”, cerraron.

Epicentro en la provincia de Buenos Aires

En Córdoba, la Unión de Educadores de la Provincia locales( UEPC) registró un 75%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría de las escuelas permanecieron abiertas.

La secretaria general adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) Olga Ortigoza, sostuvo que el acatamiento fue "mayor al 90%".

En Santa Fe, según la Asociación del Magisterio de la provincia (AMSAFE) informó que superó el 70% en todo el territorio provincial, y calificó a la medida de fuerza como "muy alta". Sin embargo, otros los gremios locales registraron casos particulares como el de Rafaela, que se adhirió en un 25%.

Por su parte, en la provincia de Mendoza el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) decidió dictar clases normalmente; mientras que en el caso de San Luis, algunos pocos gremios se adhirieron al paro, a pesar de que los universitarios también se sumaron a la medida de fuerza.

Julio Cordero , Secretario de Trabajo, pasó por #Vilouta910 con @paulovilouta y habló sobre el paro docente.



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Desde Capital Humano, la cartera de Sandra Pettovello, se aclaró que las probables sanciones a los gremios no requerirán primero comprobar el incumplimiento e iniciar un procedimiento administrativo.

En este contexto, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, señaló que "es la primera vez que sucede una medida de fuerza, de estas características, con la ley de modernización vigente", debido a que la reforma laboral obliga a garantizar un funcionamiento mínimo durante la jornada de protesta.

"Si no se cumple el 75% de presentismo habrá un proceso para determinar sanciones, aunque no estamos pensando en aplicarlas sobre los docentes. Los gremios son los encargados de cumplir con la ley", manifestó el funcionario en Radio La Red.