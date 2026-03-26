Empleados de Comercio acordó un aumento del 5% trimestral y un bono de $120.000

tarjeta_super Caen las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas

Al respecto, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, señaló: “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”.