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Empleados de Comercio acordó un aumento del 5% trimestral y un bono de $120.000

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y las cámaras empresariales del sector llegaron a un entendimiento paritario.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a los representantes empresariales del secto, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), llegaron a un nuevo acuerdo paritario que regirá para abril, mayo y junio.

El entendimiento contempla un incremento del 5%, distribuido de forma escalonada de la siguiente manera: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio., junto a el pago de un bono extraordinario de $120.000 para los trabajadores de todas las categorías.

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Al respecto, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, señaló: “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”.

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