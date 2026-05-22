La UOM criticó: "Son los mismos jueces que avalaron la reforma laboral"

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"Primero atacaron el proceso electoral de la seccional Campana, intentando instalar denuncias y operaciones mediáticas para judicializar la vida interna del sindicato. Después intentaron impedir el funcionamiento del Colegio Electoral Nacional para bloquear la constitución del nuevo Secretariado Nacional", agregaron.

E insistieron: "Pero fracasaron una y otra vez. Los trabajadores metalúrgicos hablaron con claridad en las urnas y ratificaron de manera contundente la conducción de Abel Furlán en Campana y de todo el Secretariado Nacional en la conducción nacional y la continuidad del proyecto sindical que representan.

En ese marco, la conducción de la UOM sostuvo que "lamentablemente, el sector interno derrotado en las elecciones, continuó tratando de conseguir en los juzgados lo que no logró en las urnas".

"Eligieron transformarse en instrumento de los grupos empresarios y de un gobierno que hambrea al pueblo, destruye la industria nacional y pretende barrer décadas de derechos laborales y organización sindical. Son los que hoy festejan esta intervención vergonzosa", se quejaron.

Luego, alertaron: "Se equivocan si creen que los metalúrgicos vamos a quedarnos de brazos cruzados frente a este atropello. La UOM tiene 83 años de historia construidos con lucha, organización y conciencia obrera. Sobrevivimos a dictaduras, persecuciones, proscripciones y políticas de entrega. Y también vamos a derrotar este intento de intervención política disfrazada de resolución judicial".

Por último, convocaron a "todo el movimiento obrero argentino, a las organizaciones sindicales, a las confederaciones, a los cuerpos de delegados, a las comisiones internas y a cada trabajador y trabajadora del país a defender a la UOM".

"Vamos a responder con democracia sindical, con participación, con organización y con lucha. Y vamos a revertir esta intervención como el movimiento obrero argentino revirtió cada intento histórico de sometimiento", cerraron.