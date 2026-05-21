Crimen de Mariano Ferreyra: condenan a un exjuez federal y a un funcionario de Casación

El fallo fue dado a conocer este jueves en la última audiencia del juicio oral. Fue firmado por el juez Nicolás Toselli y las magistradas María Gabriela López Iñíguez y Sabrina Namer. Los fundamentos se conocerán el 5 de agosto.

El fiscal del juicio, Marcelo Colombo, según la acusación, Aráoz de Lamadrid y Escobar habrían vendido la posibilidad de intervenir en el expediente que revisaba en la Casación el procesamiento de José Luis Pedraza, ex titular de la Unión Ferroviaria que fue luego condenado a 15 años de prisión por el asesinato de Ferreyra. El dirigente sindical murió en 2018.

El tribunal también sostuvo que la conducta de un tercer involucrado, Ángel Stafforini, directivo de Belgrano Cargas, era constitutiva de cohecho activo, es decir, del pago de coimas, pero declaró la prescripción del delito y no fue condenado.

La cuarta imputada, Susana Rita Planas, también directiva de Belgrano Cargas, fue absuelta; y un quinto imputado, el espía de la SIDE Juan José Riquelme, falleció durante el proceso.

Mariano Ferreyra, de 23 años, fue asesinado en Barracas por un grupo de integrantes de la Lista Verde de la Unión Ferroviaria el 20 de octubre de 2010, durante una protesta de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca que reclamaban un pase a planta permanente.