Crimen de Mariano Ferreyra: condenan a un exjuez federal y a un funcionario de Casación

Fueron condenados por el intento de asegurar la impunidad del sindicalista José Luis Pedraza, quien recibió 15 años de prisión por el hecho.
El Tribunal Oral Federal 8 condenó a dos exfuncionarios de la Cámara de Casación Federal por formar parte de una maniobra que intentó asegurar la impunidad del sindicalista ferroviario José Luis Pedraza en la investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, quien fuera asesinado el 20 de octubvre del 2010.
El exjuez federal de primera instancia y exsecretario de la Casación Octavio Luis Aráoz de Lamadrid fue encontrado culpable de los cargos de tráfico de influencias agravado y condenado a cinco años de prisión por buscar influir en aquel proceso judicial, valiéndose de su paso como secretario del excamarista Eduardo Rafael Riggi.
Por su parte, Luis Ameghino Escobar, un exfuncionario a cargo de los sorteos de la Casación, fue condenado a tres años de prisión condicional por ser partícipe necesario del mismo delito.
El fallo fue dado a conocer este jueves en la última audiencia del juicio oral. Fue firmado por el juez Nicolás Toselli y las magistradas María Gabriela López Iñíguez y Sabrina Namer. Los fundamentos se conocerán el 5 de agosto.
El fiscal del juicio, Marcelo Colombo, según la acusación, Aráoz de Lamadrid y Escobar habrían vendido la posibilidad de intervenir en el expediente que revisaba en la Casación el procesamiento de José Luis Pedraza, ex titular de la Unión Ferroviaria que fue luego condenado a 15 años de prisión por el asesinato de Ferreyra. El dirigente sindical murió en 2018.
El tribunal también sostuvo que la conducta de un tercer involucrado, Ángel Stafforini, directivo de Belgrano Cargas, era constitutiva de cohecho activo, es decir, del pago de coimas, pero declaró la prescripción del delito y no fue condenado.
La cuarta imputada, Susana Rita Planas, también directiva de Belgrano Cargas, fue absuelta; y un quinto imputado, el espía de la SIDE Juan José Riquelme, falleció durante el proceso.
Mariano Ferreyra, de 23 años, fue asesinado en Barracas por un grupo de integrantes de la Lista Verde de la Unión Ferroviaria el 20 de octubre de 2010, durante una protesta de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca que reclamaban un pase a planta permanente.
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