CTERA convocó a un paro docente en todo el país para el 3 de agosto

La Confederación de Trabajadores de la Educación anunció una medida de fuerza, que coincide con la movilización de ATE al Ministerio de Economía.
La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) convocó a un paro docente en todo el país para el próximo lunes 3 de agosto. La medida de fuerza coincide con el paro nacional al que ya había convocado la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que incluye una movilización al Ministerio de Economía.
El paro docente será en la fecha en que se reanudan las clases tras las vacaciones de invierno en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, entre otros distritos.
Según explicó el gremio, "la decisión responde a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa".
En el comunicado, CTERA advirtió por la "grave situación que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores de la educación como consecuencia del ajuste impulsado por el Gobierno Nacional".
Además, denunciaron que a partir del "desfinanciamiento del sistema educativo", los salarios docentes "continúan perdiendo poder adquisitivo".
"Se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID [Fondo Nacional de Incentivo Docente] y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación", indicaron desde CTERA.
Además, reclamaron una convocatoria urgente a la paritaria nacional, un aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo de los salarios y la restitución del FONID y otros fondos nacionales destinados a la educación.
Pidieron también la sanción de una nueva ley de Financiamiento Educativo y rechazaron "toda reforma jubilatoria y defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto", además de defender "las cajas previsionales provinciales y de la jubilación docente".