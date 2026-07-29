CTERA convocó a un paro docente en todo el país para el 3 de agosto

Además, denunciaron que a partir del "desfinanciamiento del sistema educativo", los salarios docentes "continúan perdiendo poder adquisitivo".

"Se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID [Fondo Nacional de Incentivo Docente] y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación", indicaron desde CTERA.

Además, reclamaron una convocatoria urgente a la paritaria nacional, un aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo de los salarios y la restitución del FONID y otros fondos nacionales destinados a la educación.

Pidieron también la sanción de una nueva ley de Financiamiento Educativo y rechazaron "toda reforma jubilatoria y defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto", además de defender "las cajas previsionales provinciales y de la jubilación docente".