Consultá el horóscopo chino del viernes 30 de enero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Reflexión profunda; cuidado con decisiones impulsivas. Números de la Suerte: 5, 15, 29
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Libertad plena. Movete sin miedo. Números de la Suerte: 7, 18, 30
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Emoción sensible. Hoy creás belleza natural. Números de la Suerte: 6, 21, 33
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Inteligencia viva. Todo te sale bien. Números de la Suerte: 9, 16, 31
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden férreo. Tu disciplina rinde frutos. Números de la Suerte: 10, 22, 28
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Cariño sincero. Recibís contención y apoyo. Números de la Suerte: 13, 17, 35
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Serenidad y placer. Todo fluye a tu favor. Números de la Suerte: 14, 24, 30
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día creativo. Una idea te ilumina. Números de la Suerte: 3, 19, 27
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Firmeza interior. Hoy nadie te mueve de tu eje. Números de la Suerte: 2, 12, 34
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Impulso feroz. Aprovechá la energía para avanzar. Números de la Suerte: 1, 20, 32
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Dulzura emocional. Hoy todo fluye sin esfuerzo. Números de la Suerte: 4, 11, 36
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillo máximo. Derrochás poder y encanto. Números de la Suerte: 8, 23, 35
