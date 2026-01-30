Consultá el horóscopo chino del sábado 31 de enero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Reflexión fina y profunda. Números de la Suerte: 6, 13, 28

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento y acción. Todo avanza. Números de la Suerte: 3, 20, 31

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Inspiración artística y emocional. Números de la Suerte: 4, 17, 35

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Ingenio brillante; cerrás el mes con éxito. Números de la Suerte: 8, 22, 29

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden impecable. Hoy se resuelven detalles importantes. Números de la Suerte: 10, 21, 33

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Afecto sincero. Vínculos fortalecidos. Números de la Suerte: 11, 24, 30

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Plenitud emocional. Cierre dulce y armónico. Números de la Suerte: 12, 16, 26

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Cierre de mes con claridad y energía mental. Números de la Suerte: 5, 18, 30

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Fortaleza interna. Hoy preferís rutinas tranquilas. Números de la Suerte: 7, 14, 32

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Espíritu decidido. Terminás lo que empezaste. Números de la Suerte: 1, 23, 34

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Emociones suaves y conciliadoras. Números de la Suerte: 2, 15, 27

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Encanto total. Lográs conquistar sin esfuerzo. Números de la Suerte: 9, 19, 36