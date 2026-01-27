Consultá el horóscopo chino del miércoles 28 de enero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Profundidad integrada. Lo que entendiste de vos ya no se desentiende. Números de la Suerte: 7, 16, 32.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Ganás libertad interna. Decidís moverte según tus propias reglas. Números de la Suerte: 5, 19, 33.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Cierre sensible pero en paz. Aceptás lo que fue y soltás con ternura. Números de la Suerte: 6, 17, 24.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Balance mental: aprendiste, te adaptaste, no te aburriste. Números de la Suerte: 9, 21, 34.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Tablero ordenado. Terminar febrero con cosas en su lugar te deja listo para lo que viene. Números de la Suerte: 10, 22, 36.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtades definidas. Sabés quién va con vos a la próxima etapa. Números de la Suerte: 11, 23, 28.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Cierre cálido. Agradecer lo vivido este mes atrae más abundancia emocional. Números de la Suerte: 4, 13, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Cierre de mes mentalmente claro. Sabés qué seguir y qué soltar. Números de la Suerte: 2, 11, 25.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Sentís el peso de lo construido. Tu esfuerzo está dando base real. Números de la Suerte: 3, 18, 31.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Terminás febrero con energía de nuevo comienzo. Un corte interno abre espacio a lo nuevo. Números de la Suerte: 1, 9, 27.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Cierre emocional suave. Te tratás con más cariño que al inicio del mes. Números de la Suerte: 4, 15, 30.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillo consolidado. Tu imagen sale más fuerte y auténtica. Números de la Suerte: 8, 20, 35.