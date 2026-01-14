Consultá el horóscopo chino del jueves 15 de enero

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 La intuición detecta un detalle importante. Prestá atención a señales sutiles. Números de la Suerte: 6, 18, 30

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Energía fresca. Movete, cambiá, explorá; eso te activa la suerte. Números de la Suerte: 7, 10, 28

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Tu corazón se sensibiliza. Hoy ayudás o acompañás a alguien desde el alma. Números de la Suerte: 8, 11, 25

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Rápido, ingenioso y flexible. Los desafíos te favorecen. Números de la Suerte: 9, 12, 27

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Organización impecable. Lo que ordenás hoy rinde mañana. Números de la Suerte: 10, 13, 29

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Día de afecto verdadero. Buscá la calidez de personas leales. Números de la Suerte: 11, 14, 26

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Buen día para disfrutar de la vida. Algo lindo llega sin esfuerzo. Números de la Suerte: 12, 17, 30

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Tu curiosidad te abre puertas. Hoy aprendés algo útil o descubrís una ventaja. Números de la Suerte: 1, 22, 31

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Cuidá tu energía. No te cargues con responsabilidades ajenas. Números de la Suerte: 2, 20, 32

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Fuerza y claridad juntas. Tomás la iniciativa y obtenés resultados visibles. Números de la Suerte: 3, 24, 35

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Necesitás un ambiente pacífico. Rodeate de personas que te transmitan calma. Números de la Suerte: 4, 21, 34

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Tu magnetismo abre caminos. Hoy llamás la atención positivamente. Números de la Suerte: 5, 23, 36