Consultá el horóscopo chino del sábado 17 de enero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Percepción fina. Te anticipás a una situación. Números de la Suerte: 6, 25, 30
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento y alegría. Situaciones fluidas y dinámicas. Números de la Suerte: 7, 10, 28
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Dulzura, reconciliación, calma. Un vínculo mejora. Números de la Suerte: 8, 14, 26
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Día resolutivo. Todo lo que requiere agilidad te favorece. Números de la Suerte: 9, 12, 27
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Organización mental clara. Avanzás sin tropezar. Números de la Suerte: 10, 13, 29
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtad y afecto. Buscá quienes te hacen bien. Números de la Suerte: 11, 15, 31
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Disfrutá el día. Hoy todo fluye naturalmente. Números de la Suerte: 12, 17, 30
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Algo se acomoda a tu favor. Hoy hay claridad y avance. Números de la Suerte: 1, 22, 33
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Con calma resolvés más que con fuerza. No te apures. Números de la Suerte: 2, 20, 32
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Energía para conquistar objetivos. Movete con firmeza. Números de la Suerte: 3, 21, 34
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Necesitás paz interior. Buscá espacios tranquilos. Números de la Suerte: 4, 23, 36
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Día de poder personal. Una puerta se abre para vos. Números de la Suerte: 5, 24, 35
