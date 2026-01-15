Consultá el horóscopo chino del viernes 16 de enero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Un presentimiento se confirma. Escuchate más. Números de la Suerte: 6, 25, 36
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento que renueva el ánimo. Una sorpresa te activa. Números de la Suerte: 7, 10, 27
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 La ternura es tu fuerza. Hoy lográs armonía afectiva. Números de la Suerte: 8, 11, 26
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Inteligencia ágil. Nada te detiene si improvisás. Números de la Suerte: 9, 12, 29
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden práctico. Resolución rápida de asuntos pendientes. Números de la Suerte: 10, 13, 28
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Empatía en aumento. Alguien confía en vos plenamente. Números de la Suerte: 11, 14, 31
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Día amable, cálido, fácil. Permitite disfrutar. Números de la Suerte: 12, 16, 30
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Una propuesta o idea te entusiasma. Seguí ese impulso. Números de la Suerte: 1, 19, 28
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Tranquilidad ante todo. Evitá discusiones y priorizá tu paz. Números de la Suerte: 2, 20, 30
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Acción directa. Hoy algo cambia porque vos decidís moverte. Números de la Suerte: 3, 22, 33
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Tu suavidad atrae armonía. Conversaciones importantes fluyen. Números de la Suerte: 4, 24, 34
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Energía expansiva. Buen día para proyectos o decisiones de poder. Números de la Suerte: 5, 23, 35
