Consultá el horóscopo del domingo 18 de enero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Te cansaste de postergar y hoy vas directo al punto. Una charla frontal corta una tensión de raíz. Números: 4, 9, 24.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Necesitás ritmo lento y seguro. Priorizar tu bienestar por encima de la exigencia ajena es la jugada ganadora. Números: 2, 18, 29.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Socialmente estás muy activo. Un intercambio casual puede convertirse en contacto clave. Números: 5, 11, 33.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Viejas emociones se mueven, pero traen alivio si las dejás salir. Hablar de lo que sentís ordena mucho. Números: 7, 19, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Tenés luz verde para mostrar tu talento. Un gesto de seguridad en vos mismo impresiona a quien te observa. Números: 1, 13, 28.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Día ideal para listas, planificaciones y organización. Cuanto más claro veas el mapa, menos estrés vas a sentir. Números: 6, 15, 34.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Se activa el deseo de armonizar un vínculo. Un mensaje amable puede reconstruir un puente sin perder dignidad. Números: 9, 12, 27.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Un tema oculto sale a la luz, pero te favorece. Mejor saber la verdad ahora que seguir dudando. Números: 3, 16, 32.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Aparecen ganas de aprender algo nuevo. Un curso, charla o lectura puede abrirte otro horizonte. Números: 8, 14, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Asuntos de dinero o trabajo requieren foco serio. Tomar control de tus números te da tranquilidad. Números: 10, 21, 35.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Tu estilo distinto atrae miradas y propuestas. No te esfuerces en encajar, justamente eso es tu poder. Números: 11, 17, 31.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Soñar despierto te inspira, pero también necesitás un pequeño paso concreto. Mezcla de intuición + acción. Números: 5, 20, 36.