Consultá el horóscopo del jueves 15 de enero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Energía fuerte para iniciar algo grande. Hoy tu fuego interno está en alza. Números: 1, 9, 29
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Sensación de estabilidad plena. Un pequeño logro te da alegría. Números: 4, 15, 30
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Conversaciones claves. Recibís información valiosa. Números: 6, 14, 28
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Emoción tierna y profunda. Hoy cuidás y te cuidan. Números: 5, 19, 33
LEO (Julio 23-Agosto 22): Día radiante. Tu presencia atrae nuevas oportunidades. Números: 3, 18, 34
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Precisión total. Avanzás en asuntos prácticos sin obstáculos. Números: 8, 12, 27
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Armonía afectiva y social. Números: 2, 16, 31
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Transformación interna positiva. Números: 9, 21, 35
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Energía expansiva. Mirás hacia un futuro amplio. Números: 7, 20, 26
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Disciplina firme. Hoy lográs algo importante. Números: 10, 22, 32
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Creatividad en máxima expresión. Números: 13, 17, 24
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Intuición mágica. Números: 18, 23, 38
