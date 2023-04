Consulta el horóscopo chino del jueves 6 de abril

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/11/23

Si no tienes pareja se pondrá en contacto contigo por redes sociales alguien que te gusta. ¡Adelante!

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/00/12

Con la familia estarás en contacto permanente e intentarás ayudar en lo que puedas a alguien al que quieres mucho.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/01/13

En el terreno económico no habrá grandes movimiento que puedan preocuparte; las cosas te van muy bien.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/02/14

Si no tienes pareja realiza nuevos contactos por redes sociales con esa persona que te gusta desde hace un tiempo.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/03/15

Con la familia es momento para dejar las cosas claras para que tu vida privada tenga algo de sentido, y alejarte un poco del estrés de la vida familiar T

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/04/16

Estarás muy pendiente de un ingreso que de momento no llegará; deberás tener algo más de paciencia.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/05/17

Si no tienes trabajo hay movimientos importantes. Te contacta alguien para darte la oportunidad que buscabas.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/06/18

En el amor si no tienes pareja hay te llevarás una grata sorpresa con alguien del pasado que se contactará contigo.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/07/19

Con la familia no habrá mucho contacto; eso no quiere decir que las cosas no vayan bien, todo lo contrario.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/08/20

En el amor con tu pareja te sentirás muy a gusto después de unos días muy complicados para los dos. En tu familia te llamarán la atención por estar algo ausente estos días.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/09/21

Estarás muy pendiente de tus cuentas ya que habrá un gasto inesperado que deberás afrontar, será algo relacionado en el tema del hogar familiar.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/10/22

Jornada muy tranquila y sin cambios, te encontrarás muy a gusto y confiad@.