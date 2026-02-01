Consultá el horóscopo chino del lunes 2 de febrero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.
SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Mirada profunda. Detectás intenciones ocultas y te protegés mejor. Números de la Suerte: 7, 14, 28.
CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Ritmo alto. Si administrás tu energía, hacés el doble en la mitad de tiempo. Números de la Suerte: 6, 21, 29.
CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Día sensible. Elegir personas que te cuiden es clave para tu paz. Números de la Suerte: 5, 18, 32.
MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Brillo social. Una charla casual trae información útil. Números de la Suerte: 9, 15, 33.
GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden mental. Hacer una lista de prioridades te aclara el panorama. Números de la Suerte: 10, 22, 35.
PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Protección mutua. Hoy defendés a alguien o alguien te defiende a vos. Números de la Suerte: 11, 24, 36.
CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Bienestar material. Un pequeño cobro, descuento o beneficio aparece. Números de la Suerte: 2, 17, 26.
RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día estratégico. Si pensás dos jugadas adelante, ganás tiempo y energía. Números de la Suerte: 2, 13, 25.
BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Fortaleza interior. Hoy resistís la presión externa sin perder el eje. Números de la Suerte: 4, 19, 30.
TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Valentía emocional. Te animás a decir lo que sentís sin tanta vuelta. Números de la Suerte: 1, 9, 27.
CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Clima armonioso. Un gesto amable devuelve equilibrio a tu entorno. Números de la Suerte: 3, 16, 31.
DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Protagonismo natural. Te buscan para liderar o decidir. Aceptá el rol. Números de la Suerte: 8, 20, 34.
