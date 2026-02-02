Horóscopo |

Consultá el horóscopo chino del martes 3 de febrero

Consulta todo lo que tienen deparado los animales del horóscopo chino para vos en el día de la fecha.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Mirada analítica. Un problema complejo se aclara con calma y lógica.Números de la Suerte: 6, 20, 34.

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Movimiento físico. Caminar, entrenar o viajar corta la tensión acumulada. Números de la Suerte: 2, 16, 27.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Inspiración artística. Lo que creás hoy conecta directo con tu emoción.Números de la Suerte: 7, 11, 25.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Humor pícaro. Una situación tensa se relaja con tu chispa verbal. Números de la Suerte: 9, 21, 33.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Disciplina clara. Cumplir horarios y compromisos te deja bien parado. Números de la Suerte: 10, 22, 35.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtades definidas. Sabés mejor quién merece tu tiempo. Números de la Suerte: 13, 24, 36.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Disfrute compartido. Una comida, salida o charla te llena el corazón. Números de la Suerte: 5, 17, 28.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Día para negociar. Con una frase bien puesta conseguís mejores condiciones. Números de la Suerte: 1, 14, 23.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Constancia premiada. Algo que venías sosteniendo empieza a rendir.Números de la Suerte: 3, 18, 29.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Impulso creativo. Una idea audaz te saca de la rutina.Números de la Suerte: 5, 19, 32.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Clima de ternura. Un gesto de cariño repara una distancia. Números de la Suerte: 4, 12, 30.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Seguridad personal. Si confiás en tu valor, el entorno responde mejor. Números de la Suerte: 8, 15, 31.

Edición Nro. 15739

 

