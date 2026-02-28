Consultá el horóscopo chino del domingo 1 de marzo

CABALLO (Wu): 1930/42/54/66/78/90/2002/14/26 Energía alta. Ideal para mover el cuerpo y destrabar inercia. Números de la Suerte: 5, 19, 32.

CABRA (Wei): 1931/43/55/67/79/91/2003/15/27 Sensibilidad despierta. Empezás marzo escuchando más tus emociones. Números de la Suerte: 6, 17, 25.

MONO (Shen): 1920/32/44/56/68/80/92/2004/16/28 Ingenio activo. Arrancás el mes con ideas originales para todo. Números de la Suerte: 9, 21, 33.

GALLO (You): 1921/33/45/57/69/81/93/2005/17/29 Orden inicial. Planificar bien hoy te ahorra estrés después. Números de la Suerte: 10, 22, 34.

PERRO (Xu): 1922/34/46/58/70/82/94/2006/18/30 Lealtades claras. Decidís con quién contás de verdad para este mes. Números de la Suerte: 11, 23, 36.

CERDO (Hai): 1923/35/47/59/71/83/95/2007/19/31 Bienestar simple. Empezar marzo con descanso y afecto es tu mejor jugada. Números de la Suerte: 4, 13, 26.

RATA (Zi): 1924/36/48/60/72/84/96/2008/20/32 Mente rápida. Organizás el mes con una idea clara de prioridades. Números de la Suerte: 3, 11, 24.

BÚFALO (Chou): 1925/37/49/61/73/85/97/2009/21/33 Base firme. Decidís empezar marzo sin apuro pero con constancia. Números de la Suerte: 2, 16, 30.

TIGRE (Yin): 1926/38/50/62/74/86/98/2010/22/34 Impulso fuerte. Sentís ganas de arrancar algo grande y nuevo. Números de la Suerte: 1, 8, 27.

CONEJO (Mao): 1927/39/51/63/75/87/99/2011/23/35 Clima suave. Buscás calma y belleza para arrancar el mes bien plantado. Números de la Suerte: 4, 15, 29.

DRAGÓN (Chen): 1928/40/52/64/76/88/2000/12/24/36 Brillo renovado. Marzo empieza con foco en tu protagonismo. Números de la Suerte: 8, 20, 35.

SERPIENTE (Si): 1929/41/53/65/77/89/2001/13/25 Intuición afilada. Detectás desde el inicio qué no querés repetir. Números de la Suerte: 7, 18, 31.