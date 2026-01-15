Consultá el horóscopo del viernes 16 de enero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Día ideal para retomar algo que habías dejado a medias. La impulsividad puede ayudarte si la guiás con foco. Números: 3, 11, 27.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Una pequeña decisión cotidiana te da una gran paz mental. Aferrate a lo que te da estabilidad y soltá lo que ya pesa. Números: 5, 18, 32.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Se abre una conversación clave con alguien que venías evitando. Escuchar con atención te dará ventaja. Números: 7, 13, 25.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): Emoción a flor de piel, pero bien canalizada. Un gesto de cariño hoy vale más que mil palabras. Números: 2, 20, 31.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Tu presencia se nota apenas entrás a un lugar. Usá ese magnetismo para pedir lo que necesitás sin culpa. Números: 1, 10, 29.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Ordenar un espacio físico te ayuda a ordenar la cabeza. Pequeños cambios en rutina traen grandes resultados. Números: 6, 16, 34.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Un equilibrio que dabas por perdido empieza a recuperarse. No cedas de más para agradar a otras personas. Números: 9, 21, 30.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Intuición finísima: creé en esa corazonada. Hoy podés ver lo que otros no ven detrás de una fachada amable. Números: 4, 12, 33.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): Ganas de hacer planes y mover fichas a futuro. Un “sí” bien dicho hoy abre un camino nuevo. Números: 8, 19, 28.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Tu esfuerzo empieza a mostrar frutos concretos. No minimices tus logros por modestia excesiva. Números: 15, 22, 35.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Ideas originales aparecen cuando dejás de forzarlas. Anotá lo que se te ocurra, aunque parezca loco. Números: 14, 24, 36.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Sensibilidad alta pero productiva. Un recuerdo te toca el alma y te ayuda a comprender algo del presente. Números: 3, 17, 26.
