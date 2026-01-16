Consultá el horóscopo del sábado 17 de enero

ARIES (Marzo 21-Abril 20): Tu impulso de “vamos ya” choca con la lentitud ajena. Bajá medio cambio y manejá la ansiedad con acción concreta. Números: 2, 8, 20.

TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buen día para disfrutar algo rico y simple sin culpas. Un pequeño placer cotidiano recarga tu paciencia.Números: 4, 14, 27.

GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Noticias por chat, mail o llamada cambian tu agenda. Adaptarte rápido será tu mayor ventaja. Números: 6, 18, 29.

CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El hogar pide atención, orden o presencia emocional. Un detalle amoroso puede mejorar el clima familiar. Números: 5, 16, 30.

LEO (Julio 23-Agosto 22): Reconocimiento por algo que hiciste muy bien. Si aparece envidia, usala de combustible para seguir brillando. Números: 1, 19, 31.

VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Un pendiente administrativo o práctico se resuelve mejor de lo esperado. Aprovechá para ponerte al día. Números: 7, 13, 25.

LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Se activa el tema vínculos: pareja, socios o amistades. Un diálogo honesto puede aclarar una confusión vieja. Números: 9, 15, 33.

ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Sentís la necesidad de proteger tus límites. Decir “no” a tiempo hoy es un acto de amor propio. Números: 10, 21, 34.

SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): El cuerpo pide movimiento y aire libre. Hacer algo distinto rompe la sensación de rutina pesada. Números: 3, 12, 26.

CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Cuestiones laborales o de responsabilidad toman el centro del día. Una decisión seria te fortalece. Números: 11, 23, 32.

ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Algo inesperado altera tus planes, pero trae una oportunidad oculta. Mantené la mente flexible. Números: 8, 17, 28.

PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día ideal para escuchar música, crear, imaginar. Dejar volar la mente te trae una respuesta que buscabas. Números: 6, 20, 35.