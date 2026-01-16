Consultá el horóscopo del sábado 17 de enero

Consultá todo lo que tienen deparado para vos los astros del horóscopo en el día de la fecha para mejorar tu vida.
ARIES (Marzo 21-Abril 20): Tu impulso de “vamos ya” choca con la lentitud ajena. Bajá medio cambio y manejá la ansiedad con acción concreta. Números: 2, 8, 20.
TAURO (Abril 21-Mayo 20): Buen día para disfrutar algo rico y simple sin culpas. Un pequeño placer cotidiano recarga tu paciencia.Números: 4, 14, 27.
GÉMINIS (Mayo 21-Junio 21): Noticias por chat, mail o llamada cambian tu agenda. Adaptarte rápido será tu mayor ventaja. Números: 6, 18, 29.
CÁNCER (Junio 22-Julio 22): El hogar pide atención, orden o presencia emocional. Un detalle amoroso puede mejorar el clima familiar. Números: 5, 16, 30.
LEO (Julio 23-Agosto 22): Reconocimiento por algo que hiciste muy bien. Si aparece envidia, usala de combustible para seguir brillando. Números: 1, 19, 31.
VIRGO (Agosto 23-Septiembre 22): Un pendiente administrativo o práctico se resuelve mejor de lo esperado. Aprovechá para ponerte al día. Números: 7, 13, 25.
LIBRA (Septiembre 23-Octubre 22): Se activa el tema vínculos: pareja, socios o amistades. Un diálogo honesto puede aclarar una confusión vieja. Números: 9, 15, 33.
ESCORPIO (Octubre 23-Noviembre 21): Sentís la necesidad de proteger tus límites. Decir “no” a tiempo hoy es un acto de amor propio. Números: 10, 21, 34.
SAGITARIO (Noviembre 22-Diciembre 21): El cuerpo pide movimiento y aire libre. Hacer algo distinto rompe la sensación de rutina pesada. Números: 3, 12, 26.
CAPRICORNIO (Diciembre 22-Enero 20): Cuestiones laborales o de responsabilidad toman el centro del día. Una decisión seria te fortalece. Números: 11, 23, 32.
ACUARIO (Enero 21-Febrero 19): Algo inesperado altera tus planes, pero trae una oportunidad oculta. Mantené la mente flexible. Números: 8, 17, 28.
PISCIS (Febrero 20-Marzo 20): Día ideal para escuchar música, crear, imaginar. Dejar volar la mente te trae una respuesta que buscabas. Números: 6, 20, 35.
