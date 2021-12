Consulta el horóscopo del sábado 25 de diciembre

ARIES (Marzo 21-Abril 20)

Haz un alto en tus tareas y práctica ese lado amoroso que conquista corazones. No te dejes arrastrar por el nerviosismo y la inestabilidad de tu carácter, este sentimiento no será nada bueno para actuar. CIFRAS SOLARES: 098.78

TAURO (Abril 21-Mayo 20)

Tienes altibajos de ánimo, pero si intentas relajarte te estabilizarás. Será muy interesante si planificas con tu pareja un buen fin de semana, lejos del mundanal ruido para desconectar. CIFRAS SOLARES: 54.765

GEMINIS (Mayo 21-Junio 21)

Sentirás como tu atractivo se incrementa a lo largo de los días que vienen. Si hoy no trabajas trata de evadirte a ver una película que el fondo sea romántico te sentirás bien. CIFRAS SOLARES: 18.769

CANCER (Junio22-Julio22)

Sólo tú serás responsable del funcionamiento de tus asuntos, así que ya sabes. El hecho de que hoy no trabajes no quiere decir que no tengas actividad, procura hacer ejercicio. CIFRAS SOLARES: 85.675

LEO (Julio 23-Ago. 22)

Si has establecido alguna relación o amistad recientemente, la afianzarás. Si tienes hijos, será muy positivo sentaros a dialogar para intentar comprenderos un poco más. CIFRAS SOLARES: 54.871

VIRGO (Ago. 23-Set. 22)

Si tienes interés en un proyecto, sigue adelante aunque haya inconvenientes. Sería muy beneficioso para tu futuro de trabajo, no dejes de estudiarlo a fondo, es muy interesante. CIFRAS SOLARES: 98.900

LIBRA (Set 23-Oct. 22)

Vas a estar muy animada y tienes posibilidades de conocer gente nueva. Puede salir a relucir tu lado más romántico, procura no pasarte en tus demostraciones afectivas. CIFRAS SOLARES: 28.943

ESCORPIO (Oct. 23-Nov. 21)

Te costará hacer realidad tus proyectos, pero no desistas, lo conseguirás. Si te pasas podrían pararte los pies y dejar tu corazón herido y un tanto contrariado. CIFRAS SOLARES: 54.854

SAGITARIO (Nov. 22-Dic 21)

Cuídate y no te enfríes, en estos días tienes las defensas un poco bajas. No te tomes las cosas como crítica o un ataque, busca en las cosas la parte positiva. CIFRAS SOLARES: 39.230

CAPRICORNIO (Dic. 22-Enero 20)

Tendrás la sensación de que las cosas están estancadas, pero no es así. Evita los celos sin fundamento, no conducen a nada positivo y se pueden volver contra ti. CIFRAS SOLARES: 877.58

ACUARIO (Enero 21-Feb. 19)

Te convendría intentar contener un poco tus emociones, no te compliques. Si tienes exceso de trabajo, no te lo lleves a casa, podría surgir algún pequeño conflicto. CIFRAS SOLARES: 26.231

PISCIS (Feb. 20-Marzo 20)

Tienes que mantener la cabeza fría en cuestiones de dinero, no arriesgues. Ya que estamos en el fin de semana, sería interesante dar algo de prioridad a la familia. CIFRAS SOLARES: 80.020